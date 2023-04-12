Сборы в поддержку СВО, медленная стройка крематория и огромный батут. Омск за день

ООО «Феникс» в августе 2022 года получило разрешение на строительство на 3-й Казахстанской крематория сроком на один год, таким образом у фирмы осталось только 4 месяца на завершение работ. Но полноценное строительство пока так и не стартовало, в настоящий момент ведутся только подготовительные работы, поэтому можно предположить, что «Феникс» будет пытаться продлить разрешение. Стройка, кстати, замедлилась из-за ограничений экономического характера и проблем с поставками иностранного оборудования.