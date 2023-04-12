Сборы в поддержку СВО, медленная стройка крематория и огромный батут. Омск за день

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Новость № 1. Сотрудников ОмГУ просят отдать часть заработной платы в поддержку спецоперации
Городу55 стало известно, что сотрудникам Омского госуниверситета предложили отдать часть зарплаты в поддержку участников СВО. В качестве пожертвования можно перечислить однодневный заработок. Наличие сборов подтвердили сотрудники сразу двух факультетов. Все на добровольных началах, каждый сотрудник сам решает писать ли заявление о перечислении зарплаты. Однако некоторые из работников вуза все же переживают, что сборы могут стать принудительными.
Получателем перечислений якобы стал «Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска», возглавляемый Евгением Долганевым. Однако в самой организации ничего об этом не знали.
Новость № 2. В Омске объяснили, почему замедлилась работа по строительству крематория
ООО «Феникс» в августе 2022 года получило разрешение на строительство на 3-й Казахстанской крематория сроком на один год, таким образом у фирмы осталось только 4 месяца на завершение работ. Но полноценное строительство пока так и не стартовало, в настоящий момент ведутся только подготовительные работы, поэтому можно предположить, что «Феникс» будет пытаться продлить разрешение. Стройка, кстати, замедлилась из-за ограничений экономического характера и проблем с поставками иностранного оборудования.
Новость № 3. На территории «Зеленого острова» в Омске появится самый большой в стране батут
В Омске обсудили планы по развитию парка «Вокруг света», который находится на территории «Зеленого острова». Здесь уже есть 68-метровое колесо обозрения (второе по величине за Уралом), а в июне этого года планируют установить и самый большой в России батут. Об этом во время встречи с мэром Омска сообщил гендиректор «Омск Сайндинг Инвест» Хусайн Закриев. Среди других «новинок» парка «Вокруг света» — экстремальный аттракцион «Дискавери», автодром и веревочный парк.