Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Сегодня стало известно, что сотрудников ОмГУ им. Достоевского попросили перечислить зарплату за один рабочий день в поддержку участников спецоперации. Получателем денежных средств значился «Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска».
Выяснилось, что в самой общественной организации об этом ничего не знали. Председатель союза Евгений Долганев подтвердил Городу55, что фонд действительно собирает средства для помощи участникам спецоперации. Однако никого не принуждает к этому, а просто просит о гуманитарной помощи в своей официальной группе.
«Сегодня появилась порочащая нас информация. У нас нет такого административного ресурса, чтобы мы могли просить или требовать кого-то перевести нам какой-то процент своей зарплаты», — рассказал Евгений Долганев Городу55.
На счет организации по реквизитам, которые указаны в заявлениях сотрудников ОмГУ, за последние два месяца не поступало никаких средств.
«Не исключаю, что это частная инициатива каких-то руководителей на один из фондов перевести средства в поддержку СВО для того, чтобы показать свою лояльность. Можно было воспользоваться любым фондом. Видимо, выбрали наш. У нас такой идеи не было изначально», — добавил Долганев.
Напомним, что сотрудники сразу двух факультетов Омского госуниверситета сообщили, что их просят перевести часть зарплаты в поддержку СВО. По их словам, решение о перечислении работники принимают добровольно.