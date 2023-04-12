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Published Сегодня, 15:09

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Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ

12 апреля 2023, 15:09
Фото: 1MI
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Накануне реквизиты общественной организации были опубликованы в одном из телеграм-каналов.

Сегодня стало известно, что сотрудников ОмГУ им. Достоевского попросили перечислить зарплату за один рабочий день в поддержку участников спецоперации. Получателем денежных средств значился «Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска».

Выяснилось, что в самой общественной организации об этом ничего не знали. Председатель союза Евгений Долганев подтвердил Городу55, что фонд действительно собирает средства для помощи участникам спецоперации. Однако никого не принуждает к этому, а просто просит о гуманитарной помощи в своей официальной группе.

«Сегодня появилась порочащая нас информация. У нас нет такого административного ресурса, чтобы мы могли просить или требовать кого-то перевести нам какой-то процент своей зарплаты», — рассказал Евгений Долганев Городу55.

На счет организации по реквизитам, которые указаны в заявлениях сотрудников ОмГУ, за последние два месяца не поступало никаких средств.

«Не исключаю, что это частная инициатива каких-то руководителей на один из фондов перевести средства в поддержку СВО для того, чтобы показать свою лояльность. Можно было воспользоваться любым фондом. Видимо, выбрали наш. У нас такой идеи не было изначально», — добавил Долганев.

Напомним, что сотрудники сразу двух факультетов Омского госуниверситета сообщили, что их просят перевести часть зарплаты в поддержку СВО. По их словам, решение о перечислении работники принимают добровольно.

Сотрудников Омского госуниверситета попросили отдать часть зарплаты в поддержку СВО
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#Юлия Истомина#Сво#Сборы#ОмГУ#Жалобы#Пожертвования#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Евгений Долганев
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