Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ

Выяснилось, что в самой общественной организации об этом ничего не знали. Председатель союза Евгений Долганев подтвердил Городу55, что фонд действительно собирает средства для помощи участникам спецоперации. Однако никого не принуждает к этому, а просто просит о гуманитарной помощи в своей официальной группе.