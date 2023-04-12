Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Светлана Рогова рассказала депутатам Городского совета о перспективах появления крематория. Город55 уже писал об этом проекте: ООО «Феникс» в августе прошлого года получило разрешение на строительство на 3-й Казахстанской, но срок действия документа — всего год. Рогова два месяца назад рассказала комитету по вопросам ЖКХ о своих подозрениях, что работы так и не начнутся.
Сегодня выяснилось, что у мэрии все-таки есть более конкретные данные.
— Строители поставили забор, — сообщила Рогова. — Мы пишем «Фениксу» письма, просим доложить об обстановке, о возникающих проблемах. По последней информации, он ведет подготовительную работу. Замедление реализации связано с ограничениями экономического характера, поставками иностранного оборудования.
Депутат Виталий Путинцев не удержался от черного юмора:
— Наверное, как в Индии будут за забором обкладывать трупы дровами и жечь…
Учитывая, что до августа осталось всего 4 месяца, понятно, что «Феникс» попытается продлить разрешение. Напомним: эта фирма планирует построить на 3-й Казахстанской одноэтажное здание общей площадью 1697.4 кв. метров. Интересно, что известный омский бизнесмен Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове-на-Дону, потому что в Омске, по его словам, возникли нерешаемые проблемы с оформлением земельного участка.