Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились

Глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Светлана Рогова рассказала депутатам Городского совета о перспективах появления крематория. Город55 уже писал об этом проекте: ООО «Феникс» в августе прошлого года получило разрешение на строительство на 3-й Казахстанской, но срок действия документа — всего год. Рогова два месяца назад рассказала комитету по вопросам ЖКХ о своих подозрениях, что работы так и не начнутся.