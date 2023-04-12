Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились

12 апреля 2023, 05:48
Фото: 1MI
иллюстрация
«Феникс» заверил администрацию, что не отказался от своего проекта.

Глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Светлана Рогова рассказала депутатам Городского совета о перспективах появления крематория. Город55 уже писал об этом проекте: ООО «Феникс» в августе прошлого года получило разрешение на строительство на 3-й Казахстанской, но срок действия документа — всего год. Рогова два месяца назад рассказала комитету по вопросам ЖКХ о своих подозрениях, что работы так и не начнутся.

Сегодня выяснилось, что у мэрии все-таки есть более конкретные данные.

— Строители поставили забор, — сообщила Рогова. — Мы пишем «Фениксу» письма, просим доложить об обстановке, о возникающих проблемах. По последней информации, он ведет подготовительную работу. Замедление реализации связано с ограничениями экономического характера, поставками иностранного оборудования.

Депутат Виталий Путинцев не удержался от черного юмора:

— Наверное, как в Индии будут за забором обкладывать трупы дровами и жечь…

Учитывая, что до августа осталось всего 4 месяца, понятно, что «Феникс» попытается продлить разрешение. Напомним: эта фирма планирует построить на 3-й Казахстанской одноэтажное здание общей площадью 1697.4 кв. метров. Интересно, что известный омский бизнесмен Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове-на-Дону, потому что в Омске, по его словам, возникли нерешаемые проблемы с оформлением земельного участка.

 

 

 

Свершилось! В Омске положили начало строительству крематория на Левобережье
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Горсовет#Крематорий#Город#Новости#Виталий Путинцев#Светлана Рогова
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Вчера, 03:01
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
Омский депконтроля отказался расширять зону уборки для бизнеса из-за СВО
Сегодня, 04:45
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13