В июне в Омске появится самый большой батут в России

Мэр Омска Сергей Шелест встретился с гендиректором «Омск Сайндинг Инвест» Хусайном Закриевым и обсудил планы по развитию парка «Вокруг света». Предприниматель активно участвовал в создании этой зоны отдыха. Новый парк на «Зеленом острове» уже работает почти уже год и радует как омичей, так и гостей города. Огромное 68-метровое колесо обозрения (второе по величине за Уралом, кстати) уже построено, и теперь пришло время ставить новые рекорды.