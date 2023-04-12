В июне в Омске появится самый большой батут в России

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Мэр Омска Сергей Шелест встретился с гендиректором «Омск Сайндинг Инвест» Хусайном Закриевым и обсудил планы по развитию парка «Вокруг света». Предприниматель активно участвовал в создании этой зоны отдыха. Новый парк на «Зеленом острове» уже работает почти уже год и радует как омичей, так и гостей города. Огромное 68-метровое колесо обозрения (второе по величине за Уралом, кстати) уже построено, и теперь пришло время ставить новые рекорды.
Градоначальник в своем телеграм-канале анонсировал открытие новых трендовых локаций в черте парка, появление экстремального аттракциона «Дискавери», автодрома и веревочного парка, но на этом сюрпризы не кончатся. Мэр пока держит в секрете, чего еще ждать посетителям, но об установке батута он решил сказать сразу. По его словам, это будет самый большой батут в стране.
«Город получает не только рекреационное пространство мирового уровня, но и новые рабочие места, а также дополнительные поступления в бюджет. Проект обязательно нужно развивать. В перспективе «Зеленый остров» должен стать настоящей визитной карточкой Омска», — отметил Шелест.
Муниципальные парки тем временем начали терять посетителей, а соответственно и деньги, после открытия нового «Вокруг света». Прибыль с них по итогам прошедшего года уменьшилась в пять с половиной раз. В 2022 году было получено 8,7 млн рублей, а годом ранее — целых 49,9 млн рублей.
Мэр сделал акцент на том, чтобы в 2023 году вернуть прибыль на прежний уровень. Директор МУПа «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Михаил Морозов рассказал об одном из вариантов решения проблемы: установке в Советском парке тарзанки и круглогодичной горки. Правда, пока эту идею даже не начали развивать, все зависло на стадии переговоров.
К слову, положение у муниципальных парков пока достаточно скверное. Прошлой весной в парк 30-летия ВЛКСМ даже приезжал батюшка, чтобы освятить аттракционы. Кроме того, примерно в то же время там, катаясь на одном из аттракционов, выпала женщина.
А про парк 300-летия Омска на левом берегу, кажется, подзабыли. Прошлым летом был разговор о том, чтобы вдохнуть в него жизнь и сделать похожим на парк «Вокруг света», Сергей Шелест давал такое поручение. Но инвестора, готового вложиться в проект, еще не нашли.