Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Осталась без сладкого. Омичка перевела 30 тысяч, но обещанных конфет не получила

10 марта 2023, 08:13
Фото: 1MI

Жительница Омска отправила аферистам 30 тысяч за покупку конфет, но заказ не получила

С псевдопродавцом женщина связалась в социальной сети по совету знакомых.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя жительница Октябрьского округа, рассказали в пресс-службе омской полиции.

Выяснилось, что еще в конце прошлого года по совету своих знакомых она обратилась к продавцу конфет в социальных сетях, необходимо было подготовить подарки к Новому году. Омичка оформила заказ на 57 кг конфет и перевела предоплату 100% — 29,5 тысяч рублей. Поставщик должен был отправить товар транспортной компанией, но посылка так и не пришла.

Вскоре псевдопродавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Перевод на «безопасный счет». Омская пенсионерка отправила мошенникам 340 тысяч
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Полиция#Мошенники#Мошенничество#Уголовное дело#Омск
Подпишитесь
Топ арбитража. «Сбербанк» и ВТБ против бизнес-империи миллиардера Дмитрия Елизарова
Сегодня, 08:00
Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима
Сегодня, 08:52
В Омске вдвое выросла подростковая преступность
Сегодня, 09:28
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Вчера, 11:29
Шесть проб с превышениями. Омичам рассказали о составе воздуха в феврале
Сегодня, 08:39
Реже насилуют, чаще сбивают детей: как изменилась за год омская преступность
Сегодня, 06:25