Осталась без сладкого. Омичка перевела 30 тысяч, но обещанных конфет не получила

Выяснилось, что еще в конце прошлого года по совету своих знакомых она обратилась к продавцу конфет в социальных сетях, необходимо было подготовить подарки к Новому году. Омичка оформила заказ на 57 кг конфет и перевела предоплату 100% — 29,5 тысяч рублей. Поставщик должен был отправить товар транспортной компанией, но посылка так и не пришла.