Осталась без сладкого. Омичка перевела 30 тысяч, но обещанных конфет не получила

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя жительница Октябрьского округа, рассказали в пресс-службе омской полиции.
Выяснилось, что еще в конце прошлого года по совету своих знакомых она обратилась к продавцу конфет в социальных сетях, необходимо было подготовить подарки к Новому году. Омичка оформила заказ на 57 кг конфет и перевела предоплату 100% — 29,5 тысяч рублей. Поставщик должен был отправить товар транспортной компанией, но посылка так и не пришла.
Вскоре псевдопродавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».