Перевод на «безопасный счет». Омская пенсионерка отправила мошенникам 340 тысяч

Оказалось, что омичке позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Мошенники сообщили, что на ее имя племянник пытается оформить кредит в Краснодарском крае. Женщина сказала, что у нее нет родственников в этом регионе, после чего трубку взял якобы сотрудник банка, и пояснил, что нужно перевести деньги на «безопасный счет».