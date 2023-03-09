Перевод на «безопасный счет». Омская пенсионерка отправила мошенникам 340 тысяч

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя жительница Кировского округа. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, пенсионерка перевела аферистам 340 тысяч рублей.
Оказалось, что омичке позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Мошенники сообщили, что на ее имя племянник пытается оформить кредит в Краснодарском крае. Женщина сказала, что у нее нет родственников в этом регионе, после чего трубку взял якобы сотрудник банка, и пояснил, что нужно перевести деньги на «безопасный счет».
Омичка отправила все свои сбережения через банкомат на указанный мошенниками счет, и только тогда поняла. что ее обманули.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».