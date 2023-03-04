Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Омске трамвай № 8 рискует ходить по сокращенному маршруту до потепления

4 марта 2023, 09:09
Фото: Город55
трамвайные пути на ул. Богдана Хмельницкого
Трамвайные пути сковало льдом полностью. Ни шпал, ни рельсов не видно под толстым слоем заледеневшей воды из прорыва.

Трамвайные пути на ул. Богдана Хмельницкого превратились из-за коммунальной аварии в трассу для конькобежцев. Их совсем не видно под слоем льда.

Дорожники пытаются справится с этой ситуацией. Рабочие очищают пути ото льда в районе остановки Лизы Чайкиной. Работы им предстоит много. Авария на сетях водоснабжения продолжает приносить неудобства жителям Октябрьского округа и коммунальным службам.

Город55 взял комментарий у источника, знакомого с ситуацией. По его мнению, до стабильной плюсовой температуры с этим справиться не выйдет. Даже если отчистить большую часть льда, специальный служебный вагон может не сдюжить с остатками наледи, пока не потеплеет.

Напомним, из-за обледенения путей трамвай № 8 со вчерашнего дня значительно сократил свой маршрут — он ходит только до пересечения улиц Лермонтова и Жукова.

Фото: Город55
В Омске из-за коммунальной аварии серьезно сократили трамвайный маршрут №8
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Дороги#Общественный транспорт#Трамвай#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Лед#Трамвайные пути#Город#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске задержали администратора ЧВК «Рёдан»
Вчера, 22:03
Богатейшие омичи. Дмитрий Елизаров отправился покорять рынок бухучета
Сегодня, 04:39
Нет слов, одни маты. В Омске водителя-дебошира задержали на 18 суток
Сегодня, 05:01
Идея создать единую дирекцию для парков Омска не нашла поддержки
Сегодня, 04:00
Приватизация «Тепловой компании» в Омске перешла в решающую фазу
Сегодня, 05:00
Словно по дуновению ветерка. Омский яхт-клуб снова сменил официальное название
Сегодня, 07:00