В Омске трамвай № 8 рискует ходить по сокращенному маршруту до потепления

Город55 взял комментарий у источника, знакомого с ситуацией. По его мнению, до стабильной плюсовой температуры с этим справиться не выйдет. Даже если отчистить большую часть льда, специальный служебный вагон может не сдюжить с остатками наледи, пока не потеплеет.