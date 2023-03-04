В Омске трамвай № 8 рискует ходить по сокращенному маршруту до потепления

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Трамвайные пути на ул. Богдана Хмельницкого превратились из-за коммунальной аварии в трассу для конькобежцев. Их совсем не видно под слоем льда.
Дорожники пытаются справится с этой ситуацией. Рабочие очищают пути ото льда в районе остановки Лизы Чайкиной. Работы им предстоит много. Авария на сетях водоснабжения продолжает приносить неудобства жителям Октябрьского округа и коммунальным службам.
Город55 взял комментарий у источника, знакомого с ситуацией. По его мнению, до стабильной плюсовой температуры с этим справиться не выйдет. Даже если отчистить большую часть льда, специальный служебный вагон может не сдюжить с остатками наледи, пока не потеплеет.
Напомним, из-за обледенения путей трамвай № 8 со вчерашнего дня значительно сократил свой маршрут — он ходит только до пересечения улиц Лермонтова и Жукова.