В Омске из-за коммунальной аварии серьезно сократили трамвайный маршрут №8

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
В пресс-службе мэрии Омска сообщили о сокращении трамвайного маршрута №8. Из-за коммунальной аварии транспорт не может пройти по трамвайным путям, и на время устранения аварии маршрут вынужденно сократили.
Авария произошла на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность». Из-за этого трамвайные пути обледенели, что не дает трамвайным вагонам безопасно проехать по маршруту №8. Движение на время устранения аварии будет идти по ул. Котельникова — ул. Маршала Жукова (перекресток с ул. Лермонтова).
Позже в мэрии пообещали сообщить, когда движение трамваем полностью возобновится по полному маршруту. Пока на месте работают аварийные службы.
Ранее Город55 сообщал, что вслед за автобусами на бескондукторную систему оплаты проезда перешли и трамваи. Первый валидатор установили в трамвае № 11. Однако эта система не совсем утраивает налоговые органы.