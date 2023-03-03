Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Омске из-за коммунальной аварии серьезно сократили трамвайный маршрут №8

3 марта 2023, 04:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за коммунальной аварии сократили маршрут трамвая №8

Трамвай пока не будет ходить по улице Богдана Хмельницкого.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили о сокращении трамвайного маршрута №8. Из-за коммунальной аварии транспорт не может пройти по трамвайным путям, и на время устранения аварии маршрут вынужденно сократили.

Авария произошла на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность». Из-за этого трамвайные пути обледенели, что не дает трамвайным вагонам безопасно проехать по маршруту №8. Движение на время устранения аварии будет идти по ул. Котельникова — ул. Маршала Жукова (перекресток с ул. Лермонтова).

Позже в мэрии пообещали сообщить, когда движение трамваем полностью возобновится по полному маршруту. Пока на месте работают аварийные службы.

Ранее Город55 сообщал, что вслед за автобусами на бескондукторную систему оплаты проезда перешли и трамваи. Первый валидатор установили в трамвае № 11. Однако эта система не совсем утраивает налоговые органы.

«Безбилетники». Омичи пожаловались на невыдачу билетов в общественном транспорте
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#ДТП#Омская область#Новости#Город#Трамвай#Маршрут#Авария#Коммунальная авария
Подпишитесь
В Омске территорию бывшей обувной фабрики «Луч» отдадут под высотную застройку
Вчера, 09:07
Две необычные яркие точки разглядели в небе над Омском. Что это
Сегодня, 02:44
По тысяче с каждого. Двух омичей оштрафовали за плакат с перечеркнутой «лимонкой»
Сегодня, 04:32
Средняя зарплата в Омской области по итогам декабря выросла до 64 тысяч рублей
Сегодня, 05:48
Клубы дыма от кошмарного пожара на левобережье распространяются по Омску
Сегодня, 05:36
Банкрот из Тюмени подал иск против Ильи Фридмана
Сегодня, 05:58