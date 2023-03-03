В Омске из-за коммунальной аварии серьезно сократили трамвайный маршрут №8

Авария произошла на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность». Из-за этого трамвайные пути обледенели, что не дает трамвайным вагонам безопасно проехать по маршруту №8. Движение на время устранения аварии будет идти по ул. Котельникова — ул. Маршала Жукова (перекресток с ул. Лермонтова).