Собирали «урожай» штрафов, смотрели кино и спорили со строителями. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость № 1. По жалобе от неравнодушных омичей Госавтоинспекция назначила нескольким автовладельцам по 5 тыс. штрафа. В одном из дворов Левобережья водители «повадились» парковаться на местах, предназначенных для инвалидов. Но фотографии от прохожих помогли выявить нарушения и установить личности владельцев машин.
Новость № 2. Выяснилось, что на закрытом показе документального фильма про хоккейный клуб «Авангард» побывал его создатель — Владимир Познер. Кроме него первыми картину посмотрели болельщики, тренеры, команда и руководители клуба. Фильм рассказывает о том, как «Авангард» переживал разлуку с Омском.
Новость № 3. Мэру Омска сегодня на традиционном «обходе» значимых строек пришлось конфликтовать с подрядчиком «Хатман Групп». Изначально контракт с ними заключали на 295,6 млн рублей, но строители троллейбусного депо запросили увеличение суммы до 506 млн рублей. Сергей Шелест отметил, что необходимо искать решение, которое позволит и реконструкцию депо завершить, и остаться в рамках бюджета, но чтобы качество при этом не пострадало.