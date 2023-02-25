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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Собирали «урожай» штрафов, смотрели кино и спорили со строителями. Омск сегодня

25 февраля 2023, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня — версия «Города55».

Новость № 1. По жалобе от неравнодушных омичей Госавтоинспекция назначила нескольким автовладельцам по 5 тыс. штрафа. В одном из дворов Левобережья водители «повадились» парковаться на местах, предназначенных для инвалидов. Но фотографии от прохожих помогли выявить нарушения и установить личности владельцев машин.

Урожай штрафов. В Омске сразу несколько водителей «попали» за неправильную парковку
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Новость № 2. Выяснилось, что на закрытом показе документального фильма про хоккейный клуб «Авангард» побывал его создатель — Владимир Познер. Кроме него первыми картину посмотрели болельщики, тренеры, команда и руководители клуба. Фильм рассказывает о том, как «Авангард» переживал разлуку с Омском.

На закрытом показе фильма «Авангард. Возвращение» побывал Владимир Познер
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Новость № 3. Мэру Омска сегодня на традиционном «обходе» значимых строек пришлось конфликтовать с подрядчиком «Хатман Групп». Изначально контракт с ними заключали на 295,6 млн рублей, но строители троллейбусного депо запросили увеличение суммы до 506 млн рублей. Сергей Шелест отметил, что необходимо искать решение, которое позволит и реконструкцию депо завершить, и остаться в рамках бюджета, но чтобы качество при этом не пострадало.

Подрядчики хотят больше денег. Чиновники проехали с инспекцией по омским стройкам
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