Собирали «урожай» штрафов, смотрели кино и спорили со строителями. Омск сегодня

Новость № 3. Мэру Омска сегодня на традиционном «обходе» значимых строек пришлось конфликтовать с подрядчиком «Хатман Групп». Изначально контракт с ними заключали на 295,6 млн рублей, но строители троллейбусного депо запросили увеличение суммы до 506 млн рублей. Сергей Шелест отметил, что необходимо искать решение, которое позволит и реконструкцию депо завершить, и остаться в рамках бюджета, но чтобы качество при этом не пострадало.