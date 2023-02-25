Подрядчики хотят больше денег. Чиновники проехали с инспекцией по омским стройкам

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что сегодня по «субботней» традиции мэр Сергей Шелест вместе с председателем Горсовета Владимиром Корбутом проехали по стройплощадкам.
«В числе первоочередных задач на ближайшее время — провести необходимые подготовительные работы на инженерных сетях. Через несколько дней в Омск по прогнозам синоптиков придет потепление. Погода поможет специалистам выполнить все в максимально короткие сроки и качественно. А они, со своей стороны, полностью готовы к работам», — прокомментировал Сергей Шелест ход строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег».
Следующим в списке на посещение стал дом на 6-й Станционной, который строят для переселенцев из аварийного жилья. Если в начале месяца не был готов даже первый этаж, то к 25 февраля строители приступили к его остеклению, параллельно возводя второй этаж дома.
Неожиданно возникла проблема на стройке будущего троллейбусного депо на Ватутина, с подрядчиком «Хатман Групп» пришлось жестко обсуждать условия.
«Они настаивают на увеличении стоимости работ с 295,6 до 506 миллионов рублей. Напомнил подрядчику, что условия муниципального контракта, в том числе его стоимость, произвольно изменять нельзя. А обоснования, которые они предлагают, будут детально проверяться», — прокомментировал Сергей Шелест.
Мэр подчеркнул, что необходимо искать решение, которое позволит и реконструкцию депо завершить, и остаться в рамках бюджета, но чтобы качество при этом не пострадало.
«Да, сейчас есть некоторые отставания в графиках проведения работ, но тем не менее держать руку на пульсе важно, как для администрации, так и для депутатского корпуса. Мы ежемесячно вносим изменения в бюджет, мы должны видеть, куда тратятся денежные средства, как они осваиваются», — подытожил поездку Владимир Корбут.
Объезды строек для получения оперативной информации продолжатся в еженедельном режиме. Напомним, 4 февраля Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на значимых площадках совместно с главным прокурором Омска Павлом Поповым.