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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:35

Подрядчики хотят больше денег. Чиновники проехали с инспекцией по омским стройкам

25 февраля 2023, 12:35
Фото: Сергей Сапоцкий / пресс-служба администрации Омска

Омичам рассказали о проблемах и достижениях на социально значимых стройках

По сложившейся традиции с инспекцией на стройках Омска побывали мэр и председатель Горсовета.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что сегодня по «субботней» традиции мэр Сергей Шелест вместе с председателем Горсовета Владимиром Корбутом проехали по стройплощадкам.

«В числе первоочередных задач на ближайшее время — провести необходимые подготовительные работы на инженерных сетях. Через несколько дней в Омск по прогнозам синоптиков придет потепление. Погода поможет специалистам выполнить все в максимально короткие сроки и качественно. А они, со своей стороны, полностью готовы к работам», — прокомментировал Сергей Шелест ход строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег».

Следующим в списке на посещение стал дом на 6-й Станционной, который строят для переселенцев из аварийного жилья. Если в начале месяца не был готов даже первый этаж, то к 25 февраля строители приступили к его остеклению, параллельно возводя второй этаж дома.

Неожиданно возникла проблема на стройке будущего троллейбусного депо на Ватутина, с подрядчиком «Хатман Групп» пришлось жестко обсуждать условия.

«Они настаивают на увеличении стоимости работ с 295,6 до 506 миллионов рублей. Напомнил подрядчику, что условия муниципального контракта, в том числе его стоимость, произвольно изменять нельзя. А обоснования, которые они предлагают, будут детально проверяться», — прокомментировал Сергей Шелест.

Мэр подчеркнул, что необходимо искать решение, которое позволит и реконструкцию депо завершить, и остаться в рамках бюджета, но чтобы качество при этом не пострадало.

«Да, сейчас есть некоторые отставания в графиках проведения работ, но тем не менее держать руку на пульсе важно, как для администрации, так и для депутатского корпуса. Мы ежемесячно вносим изменения в бюджет, мы должны видеть, куда тратятся денежные средства, как они осваиваются», — подытожил поездку Владимир Корбут.

Объезды строек для получения оперативной информации продолжатся в еженедельном режиме. Напомним, 4 февраля Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на значимых площадках совместно с главным прокурором Омска Павлом Поповым.

Фото: Сергей Сапоцкий / пресс-служба администрации Омска
На социально-значимых стройках Омска побывали с инспекцией чиновники
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#Дарья Зыкова#Мэрия#Строительство#Инспекция#Визит#Строительство школы#Аварийное жилье#Сергей шелест#Владимир Корбут#Омск#Деньги#Нацпроекты#Город#Экономика#Новости
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