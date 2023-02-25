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На закрытом показе фильма «Авангард. Возвращение» побывал Владимир Познер

25 февраля 2023, 03:39
Фото: 1MI
иллюстрация
Создатель документального фильма об омском хоккейном клубе посетил кинотеатр «Первомайский», где состоялся закрытый показ.

На странице кинотеатра «Первомайский» в соцсетях сообщили, что 23 февраля состоялся первый показ документального фильма «Авангард. Возвращение», снятого Владимиром Познером.

Картина повествует о том, как хоккеисты омского клуба четыре сезона ждали возвращения домой из Подмосковья, пока строилась G-Drive Арена. И о триумфальном возвращении клуба в Омск.

На закрытом первом сеансе побывал Владимир Познер. Смотрели фильм руководители клуба, болельщики, тренеры, игроки ХК «Авангард» и воспитанники академии.

Фото: скриншот сообщества Первомайского кинотеатра
В Омск прилетел Владимир Познер
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#Дарья Зыкова#Спорт#Кинотеатры#Кинопоказ#Кинотеатр "Первомайский"#ХК Авангард#Хоккей#Общество#Город#Культура#Новости#Омск#Владимир Познер
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