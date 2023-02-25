На закрытом показе фильма «Авангард. Возвращение» побывал Владимир Познер

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 08:46
На странице кинотеатра «Первомайский» в соцсетях сообщили, что 23 февраля состоялся первый показ документального фильма «Авангард. Возвращение», снятого Владимиром Познером.
Картина повествует о том, как хоккеисты омского клуба четыре сезона ждали возвращения домой из Подмосковья, пока строилась G-Drive Арена. И о триумфальном возвращении клуба в Омск.
На закрытом первом сеансе побывал Владимир Познер. Смотрели фильм руководители клуба, болельщики, тренеры, игроки ХК «Авангард» и воспитанники академии.