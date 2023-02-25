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Updated Сегодня, 13:29

Урожай штрафов. В Омске сразу несколько водителей «попали» за неправильную парковку

25 февраля 2023, 13:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские водители получили по 5 тыс. рублей штрафа за парковку на местах для инвалидов

Фотофиксация не дремала. На Левобережье с одного адреса собрали целый «урожай» штрафов с владельцев машин, припаркованных на местах для инвалидов.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня сразу нескольким автовладельцам выписали административный штраф в размере 5 тыс. рублей за парковку на местах для инвалидов.

Выявили нарушителей по наводке от неравнодушных омичей. Они сфотографировали автомобили во дворе дома на ул. Крупской и передали снимки в официальную группу Госавтоинспекции.

Личности водителей установили, возбудили административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ «нарушение правил остановки или стоянки в местах отведенных для транспортных средств инвалидов». Каждому нарушителю назначили штраф.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
#Омск#ГИБДД#Штраф ГИБДД#Инвалиды#Парковка#Административный штраф#Автолюбители#Общество#Город#Новости#Дарья Зыкова
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