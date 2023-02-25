Урожай штрафов. В Омске сразу несколько водителей «попали» за неправильную парковку

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня сразу нескольким автовладельцам выписали административный штраф в размере 5 тыс. рублей за парковку на местах для инвалидов.
Выявили нарушителей по наводке от неравнодушных омичей. Они сфотографировали автомобили во дворе дома на ул. Крупской и передали снимки в официальную группу Госавтоинспекции.
Личности водителей установили, возбудили административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ «нарушение правил остановки или стоянки в местах отведенных для транспортных средств инвалидов». Каждому нарушителю назначили штраф.