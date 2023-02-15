В День влюбленных в омском воздухе витал оксид углерода

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Обь-Иртышское УГМС по Омской области сообщает, что сегодня, 14 февраля в Кировском округе содержание оксида углерода в воздухе составило 1,02 ПДК. Отметим, что в других округах превышений ПДК не было.
В период с 21:00 15 февраля до 21:00 16 февраля в регионе наступят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, а также для объявления НМУ первой степени опасности.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается:
Напомним, что в Омске весь январь наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха. Омичи дышали оксидом углерода и хлоридом водорода.