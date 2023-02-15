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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В День влюбленных в омском воздухе витал оксид углерода

15 февраля 2023, 13:46
Фото: Город55
За качеством атмосферного воздуха наблюдали на 9 стационарных постах, расположенных во всех административных округах Омска.

Обь-Иртышское УГМС по Омской области сообщает, что сегодня, 14 февраля в Кировском округе содержание оксида углерода в воздухе составило 1,02 ПДК. Отметим, что в других округах превышений ПДК не было.

В период с 21:00 15 февраля до 21:00 16 февраля в регионе наступят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, а также для объявления НМУ первой степени опасности.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается:

  • 16 февраля — повышенный;
  • 17 февраля — повышенный утром и ночью, а в дневное время пониженный.

Напомним, что в Омске весь январь наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха. Омичи дышали оксидом углерода и хлоридом водорода.

В воздухе Омска обнаружили повышенный уровень загрязнения
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#Ксения Карагодина#Грязный воздух#Загрязнение воздуха#Воздух#Общество#Город#Нму#Режим нму#Новости#Омск#Омская область
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