Оксид углерода и хлорид водорода. Чем дышали омичи в январе 2023 года

Отметим, что для 36 предприятий было объявлено 5 предупреждений. Пробы атмосферного воздуха в городе брали на 9 стационарных постах (Центральный округ — посты 2 и 9, Советский — посты 5 и 26, Октябрьский — посты 7 и 28, Ленинский — пост 27, Кировский — посты 1 и 29). Каждый день по 3-4 раза отбирали пробы воздуха и находили в них содержание 30 примесей. Всего провели за месяц 9803 определения.