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Published Сегодня, 09:27

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Оксид углерода и хлорид водорода. Чем дышали омичи в январе 2023 года

10 февраля 2023, 09:27
Фото: Город55

Омичам рассказали о качестве воздуха в январе

В Омске весь месяц наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха.

В январе 2023 года в Омске отметили неустойчивый характер погоды:

  • отмечались осадки в виде снега;
  • часто наблюдались инверсии от земли до 1860 метров, интенсивностью от 0 до 15 градусов;
  • преобладал юго-западный ветер, западного направления 1-5 м/с, порывами до 12 м/с;
  • в ночные и утренние часы 2, 6, 20, 21 января метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере.
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, что для 36 предприятий было объявлено 5 предупреждений. Пробы атмосферного воздуха в городе брали на 9 стационарных постах (Центральный округ — посты 2 и 9, Советский — посты 5 и 26, Октябрьский — посты 7 и 28, Ленинский — пост 27, Кировский — посты 1 и 29). Каждый день по 3-4 раза отбирали пробы воздуха и находили в них содержание 30 примесей. Всего провели за месяц 9803 определения.

В атмосферном воздухе зарегистрированы превышения ПДК:

  • оксида углерода — 2 случая из 980 проб;
  • хлорида водорода — 1 случай из 434 проб.
«В январе 2023 г. в целом по городу наблюдался „повышенный“ уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы», — отвечает «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
В воздухе Омска обнаружили повышенный уровень загрязнения
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#Ксения Карагодина#Воздух#Загрязнение воздуха#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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