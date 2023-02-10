Оксид углерода и хлорид водорода. Чем дышали омичи в январе 2023 года

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В январе 2023 года в Омске отметили неустойчивый характер погоды:
Отметим, что для 36 предприятий было объявлено 5 предупреждений. Пробы атмосферного воздуха в городе брали на 9 стационарных постах (Центральный округ — посты 2 и 9, Советский — посты 5 и 26, Октябрьский — посты 7 и 28, Ленинский — пост 27, Кировский — посты 1 и 29). Каждый день по 3-4 раза отбирали пробы воздуха и находили в них содержание 30 примесей. Всего провели за месяц 9803 определения.
В атмосферном воздухе зарегистрированы превышения ПДК:
«В январе 2023 г. в целом по городу наблюдался „повышенный“ уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы», — отвечает «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»