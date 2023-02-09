Визит Медведева, ремонт «федералки» и решение многолетней проблемы. Омск за день

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Новость №1. Зампредседателя Совбеза РФ Медведев посетил «Омсктрансмаш»
9 февраля 2023 года Дмитрий Медведев посетил АО «Омский завод транспортного машиностроения». Зампредседателя Совбеза России Медведев сообщил, что в нынешних условиях в стране необходимо увеличить производство военной техники. А «Омсктрансмаш» станет центром танкостроения в России.
«Так давайте сейчас этим и займемся», — сказал Дмитрий Анатольевич.
Новость №2. В Омской области отремонтируют федеральную автотрассу
Капитальный ремонт пройдет на участке федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш», которая связывает Челябинск с Новосибирском через Курган и Омск. Отметим, что положительное экспертное заключение уже появилось в открытом доступе. Ремонт пройдет на участке между 821-м и 843-м километрами трассы, которые проходят по территории Омска и Омского района. Проект подготовило ООО «Изыскатель-МТ», заказчик — Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства.
Новость №3. Губернатор Омска поручил разобраться с золошлаковыми отходами
Александр Бурков создал межведомственную рабочую группу по вопросам использования золошлаковых материалов. Отметим, что в группу решили добавить научных экспертов и подключить специалистов с практическим опытом. Губернатор планирует разработать региональную программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ, опираясь на местный опыт и технологии других регионов. На проработку программы дано время до 1 октября 2023 года.