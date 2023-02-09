Визит Медведева, ремонт «федералки» и решение многолетней проблемы. Омск за день

Александр Бурков создал межведомственную рабочую группу по вопросам использования золошлаковых материалов. Отметим, что в группу решили добавить научных экспертов и подключить специалистов с практическим опытом. Губернатор планирует разработать региональную программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ, опираясь на местный опыт и технологии других регионов. На проработку программы дано время до 1 октября 2023 года.