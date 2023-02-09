Дмитрий Медведев высказался о поездке на омский оборонный завод

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Сегодня, 9 февраля 2023 года Дмитрий Медведев посетил АО «Омский завод транспортного машиностроения». Об этом Замредседателя Совбеза РФ сообщил в своем телеграм-канале.
Бывший президента России отметил, что в условиях Специальной военной операции на Украине, в стране необходимо нарастить производство военной техники. А «Омсктрансмаш» должен стать в этих условиях центром танкостроения в России.
«Так давайте сейчас этим и займемся», — сказал Зампредседателя Совбеза России.