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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Дмитрий Медведев высказался о поездке на омский оборонный завод

9 февраля 2023, 14:18
Фото: Город55
Дмитрий Медведев посетил «Омсктрансмаш».

Сегодня, 9 февраля 2023 года Дмитрий Медведев посетил АО «Омский завод транспортного машиностроения». Об этом Замредседателя Совбеза РФ сообщил в своем телеграм-канале.

Бывший президента России отметил, что в условиях Специальной военной операции на Украине, в стране необходимо нарастить производство военной техники. А «Омсктрансмаш» должен стать в этих условиях центром танкостроения в России.

«Так давайте сейчас этим и займемся», — сказал Зампредседателя Совбеза России.
Видео: Город55

Напомним, что Вице-председатель Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Омск с рабочим визитом.

В Омском аэропорту приземлился самолет с Дмитрием Медведевым
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#Ксения Карагодина#Дмитрий Медведев#Завод#Военная техника#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Видео
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