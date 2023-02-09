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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

В Омской области будут ремонтировать федеральную автотрассу

9 февраля 2023, 06:10
Фото: 1MI
иллюстрация
Проект работ уже прошел экспертизу.

Участок федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш», которая связывает Челябинск с Новосибирском через Курган и Омск, ждет капитальный ремонт. В открытом доступе уже появилось положительное экспертное заключение, выданное федеральным автономным учреждением «Главное управление экспертизы».

Речь идет о ремонте участка между 821-м и 843-м километрами трассы, проходящего по территории Омска и Омского района. Проект подготовило ООО «Изыскатель-МТ», в роли заказчика выступает Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства.

Напомним, что в текущем году только в Омске планируется ремонт 15 автодорог. На это будет выделено 672 млн рублей.

 

В планы ремонта на 2023 год включили 37 омских дорог
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#Николай Эйхвальд#Строительство и ремонт дорог#Экономика#Новости
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