В Омской области будут ремонтировать федеральную автотрассу

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Участок федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш», которая связывает Челябинск с Новосибирском через Курган и Омск, ждет капитальный ремонт. В открытом доступе уже появилось положительное экспертное заключение, выданное федеральным автономным учреждением «Главное управление экспертизы».
Речь идет о ремонте участка между 821-м и 843-м километрами трассы, проходящего по территории Омска и Омского района. Проект подготовило ООО «Изыскатель-МТ», в роли заказчика выступает Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства.
Напомним, что в текущем году только в Омске планируется ремонт 15 автодорог. На это будет выделено 672 млн рублей.