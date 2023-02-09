Вечная проблема. Губернатор Омска поручил разобраться с золошлаковыми отходами

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:14
Губернатор Александр Бурков создал рабочую группу для решения вопросов по утилизации золошлаковых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.
8 февраля прошло первое заседание межведомственного органа. В его состав вошли руководители региональных министерств природных ресурсов и экологии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также сенаторы Елена Мизулина и Дмитрий Перминов.
На заседании обсуждали использование золошлаковых материалов. Также в рабочую группу решили добавить научных экспертов и подключить специалистов с практическим опытом.
Губернатор планирует разработать региональную программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ, опираясь на местный опыт и технологии других регионов. На проработку программы дано время до 1 октября 2023 года.
«Порядка 1,5 млн тонн этих отходов образуется ежегодно от омских ТЭЦ. На сегодняшний день накоплено на отвалах около 85 млн тонн золошлаковых материалов. При этом золы и шлаки могут использоваться как в строительстве — жилищном, промышленном, дорожном, так и на этапе технической рекультивации нарушенных земель, — отметил Губернатор Александр Бурков.