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Published Сегодня, 10:10

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Updated Сегодня, 10:14

Вечная проблема. Губернатор Омска поручил разобраться с золошлаковыми отходами

9 февраля 2023, 10:10
Фото: Портал Правительства Омской области
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В Омской области разработают программу утилизации золошлаковых отходов городских ТЭЦ

Губернатор Омской области создал межведомственную рабочую группу по вопросам использования золошлаковых материалов.

Губернатор Александр Бурков создал рабочую группу для решения вопросов по утилизации золошлаковых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.

8 февраля прошло первое заседание межведомственного органа. В его состав вошли руководители региональных министерств природных ресурсов и экологии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также сенаторы Елена Мизулина и Дмитрий Перминов.

На заседании обсуждали использование золошлаковых материалов. Также в рабочую группу решили добавить научных экспертов и подключить специалистов с практическим опытом.

Фото: Портал Правительства Омской области

Губернатор планирует разработать региональную программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ, опираясь на местный опыт и технологии других регионов. На проработку программы дано время до 1 октября 2023 года.

«Порядка 1,5 млн тонн этих отходов образуется ежегодно от омских ТЭЦ. На сегодняшний день накоплено на отвалах около 85 млн тонн золошлаковых материалов. При этом золы и шлаки могут использоваться как в строительстве — жилищном, промышленном, дорожном, так и на этапе технической рекультивации нарушенных земель, — отметил Губернатор Александр Бурков.
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#Ксения Карагодина#Губернатор#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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