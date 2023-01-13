Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Новость № 1. Выяснилось, кто попал в новый состав Общественного совета при УМВД по Омской области. Председателем стал Александр Мельников, известный по проектам: «Безопасный город — безопасные дороги» и «Подари чудо». Всего в совет вошло 19 омичей — активных горожан и волонтеров, представителей СМИ и научного сообщества. В ближайшее время совет запланировал заняться вопросами профилактики преступлений, охраной общественного порядка и пропагандой ЗОЖ.
Новость № 2. Следователи завершили расследование громкого уголовного дела о похищении, грабеже и изнасиловании молодой девушки. 40-летнему мужчине предъявили обвинения по соответствующим статьям за то, что весной он пришел к пострадавшей как «покупатель» автомобиля, заставил омичку переписать машину на себя, закрыл ее в подвале и оставил на 5 часов, после чего отвез в лес. Материалы дела готовятся к передаче в суд.
Новость № 3. На малую Родину вернулся бывший игрок футбольного клуба «Иртыш», чтобы снова встать в нападение в тандеме с Юсуповым. Андрея Разборова сегодня поприветствовали на СК «Красная Звезда», где и подписали контракт. Играть он будет под номером 11.