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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Утвердили состав совета при УМВД, вернулся футболист и закончилось дело. Омск сегодня

Сегодня, 14:36
Фото: Город55
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Выяснилось, кто попал в новый состав Общественного совета при УМВД по Омской области. Председателем стал Александр Мельников, известный по проектам: «Безопасный город — безопасные дороги» и «Подари чудо». Всего в совет вошло 19 омичей — активных горожан и волонтеров, представителей СМИ и научного сообщества. В ближайшее время совет запланировал заняться вопросами профилактики преступлений, охраной общественного порядка и пропагандой ЗОЖ.

В Омске выбрали новый состав Общественного совета при УМВД
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Новость № 2. Следователи завершили расследование громкого уголовного дела о похищении, грабеже и изнасиловании молодой девушки. 40-летнему мужчине предъявили обвинения по соответствующим статьям за то, что весной он пришел к пострадавшей как «покупатель» автомобиля, заставил омичку переписать машину на себя, закрыл ее в подвале и оставил на 5 часов, после чего отвез в лес. Материалы дела готовятся к передаче в суд.

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Новость № 3. На малую Родину вернулся бывший игрок футбольного клуба «Иртыш», чтобы снова встать в нападение в тандеме с Юсуповым. Андрея Разборова сегодня поприветствовали на СК «Красная Звезда», где и подписали контракт. Играть он будет под номером 11.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Суд#Уголовное дело#Спорт#Новости#Итоги#Омская область#УМВД Омской области#Общественный совет#ФК "Иртыш"#Похищение
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