Новость № 2. Следователи завершили расследование громкого уголовного дела о похищении, грабеже и изнасиловании молодой девушки. 40-летнему мужчине предъявили обвинения по соответствующим статьям за то, что весной он пришел к пострадавшей как «покупатель» автомобиля, заставил омичку переписать машину на себя, закрыл ее в подвале и оставил на 5 часов, после чего отвез в лес. Материалы дела готовятся к передаче в суд.