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ФК "Иртыш"

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2024
«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу
Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.
13 июня, 12:02
Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста
10 апреля, 06:24
2023
«Человек-легенда». Скончался бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг
17 ноября 2023, 03:17
Ушел из жизни ветеран омского футбола Рамиль Шакиров
Он известен не только как игрок, но и как тренер детских команд.
11 сентября 2023, 05:45
Поражение на родном поле. Омский «Иртыш» упустил первое место в турнирной таблице
Спортсмены из Краснодара на этот раз оказались сильнее омичей.
28 августа 2023, 03:31
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
У спортсменов есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.
14 августа 2023, 03:07
Начальником омского ФК «Иртыш» стал легенда пермского футбола Валерий Волошин
Представители клуба поприветствовали нового руководителя.
22 июля 2023, 12:32
Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Футболисты проведут выездной матч с новым президентом уже на этой неделе.
11 июля 2023, 02:51
Новый врио губернатора Хоценко планирует поболеть за омский «Иртыш»
Также глава региона намерен поработать с документами.
2 апреля 2023, 07:31
Голос омского хоккея Надежда Демичева станет диктором «Иртыша»
Первый матч Демичева проведет уже 2 апреля.
22 марта 2023, 02:30
Утвердили состав совета при УМВД, вернулся футболист и закончилось дело. Омск сегодня
13 января 2023, 14:36
Омский футбольный клуб отпраздновал возвращение центрального нападающего
В омский «Иртыш» вернулся Андрей Разборов. Он будет выступать под 11 номером.
13 января 2023, 10:52

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