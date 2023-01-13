Омский футбольный клуб отпраздновал возвращение центрального нападающего

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что играть за родной клуб «Иртыш» в межсезонье пришел Андрей Разборов. До этого он работал на ярославский «Шинник». С лета Андрей провел за клуб 12 матчей, из которых 10 — в Первой лиге и 2 — в Кубке России, и оформил 1 голевую передачу. Контракт подписали сегодня на стадионе «Красная звезда».