Омский футбольный клуб отпраздновал возвращение центрального нападающего

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что играть за родной клуб «Иртыш» в межсезонье пришел Андрей Разборов. До этого он работал на ярославский «Шинник». С лета Андрей провел за клуб 12 матчей, из которых 10 — в Первой лиге и 2 — в Кубке России, и оформил 1 голевую передачу. Контракт подписали сегодня на стадионе «Красная звезда».
«Я всегда знал, что могу вернуться домой. И хотя сейчас были и другие варианты, видел, что здесь все заинтересованы в развитии команды, поэтому приехал в Омск. Уверен, что здесь я смогу жить футболом, — прокомментировал Андрей свое возвращение на Родину.
Играть он будет в тандеме с Юсуповым, взаимодействовать будет с игроками, знакомыми с детства. Андрей — воспитанник «Иртыша», играл за Омск несколько лет с 2013 года.