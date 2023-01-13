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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Омский футбольный клуб отпраздновал возвращение центрального нападающего

Сегодня, 10:52
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В омский «Иртыш» вернулся Андрей Разборов. Он будет выступать под 11 номером.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что играть за родной клуб «Иртыш» в межсезонье пришел Андрей Разборов. До этого он работал на ярославский «Шинник».  С лета Андрей провел за клуб 12 матчей, из которых 10 — в Первой лиге и 2 — в Кубке России, и оформил 1 голевую передачу. Контракт подписали сегодня на стадионе «Красная звезда».

«Я всегда знал, что могу вернуться домой. И хотя сейчас были и другие варианты, видел, что здесь все заинтересованы в развитии команды, поэтому приехал в Омск. Уверен, что здесь я смогу жить футболом, — прокомментировал Андрей свое возвращение на Родину.

Играть он будет в тандеме с Юсуповым, взаимодействовать будет с игроками, знакомыми с детства. Андрей — воспитанник «Иртыша», играл за Омск несколько лет с 2013 года.

«Красная звезда» перешла в собственность Омской области
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#Дарья Зыкова#Общество#Спорт#Новости#Омск#Андрей Разборов#Футбол#ФК "Иртыш"
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