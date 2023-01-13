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В Омске выбрали новый состав Общественного совета при УМВД

Сегодня, 03:30
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Председателем стал Александр Мельников.

12 января прошли выборы в Общественный совет при УМВД по Омской области. По итогу заседания в составе нового созыва оказались 19 омичей. Туда вошли активные горожане, волонтеры города, представители региональных СМИ, научного и образовательного сообщества.

Главную задачу для работы совета внес начальник УМВД России по городу Омску полковник полиции Александр Кубатин:

«Главная задача — сформировать эффективную партнерскую модель взаимоотношений между полицией и обществом».

Результаты выбора руководящего аппарата: Председатель — Александр Александрович Мельников, активный помощник Госавтоинспекции, который известен своими проектами как фестиваль «Безопасный город — безопасные дороги», «Подари чудо»; заместитель — Николай Викторович Савенко, председатель ОРОО «Комитет информационного противодействия коррупции», который уже давно содействует полиции в профилактике преступлений и правонарушений.

Члены совета приняли и утвердили Регламент Общественного совета при УМВД России по городу Омску, определяющий порядок и работу организации. Намечены планы для работы на ближайшую перспективу, куда уже вошли мероприятия по оказанию реальной помощи в охране общественного порядка, профилактика преступлений и правонарушений и пропаганда ЗОЖ.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Выборы
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