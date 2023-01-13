В Омске выбрали новый состав Общественного совета при УМВД

Члены совета приняли и утвердили Регламент Общественного совета при УМВД России по городу Омску, определяющий порядок и работу организации. Намечены планы для работы на ближайшую перспективу, куда уже вошли мероприятия по оказанию реальной помощи в охране общественного порядка, профилактика преступлений и правонарушений и пропаганда ЗОЖ.