В Омске выбрали новый состав Общественного совета при УМВД

12 января прошли выборы в Общественный совет при УМВД по Омской области. По итогу заседания в составе нового созыва оказались 19 омичей. Туда вошли активные горожане, волонтеры города, представители региональных СМИ, научного и образовательного сообщества.
Главную задачу для работы совета внес начальник УМВД России по городу Омску полковник полиции Александр Кубатин:
«Главная задача — сформировать эффективную партнерскую модель взаимоотношений между полицией и обществом».
Результаты выбора руководящего аппарата: Председатель — Александр Александрович Мельников, активный помощник Госавтоинспекции, который известен своими проектами как фестиваль «Безопасный город — безопасные дороги», «Подари чудо»; заместитель — Николай Викторович Савенко, председатель ОРОО «Комитет информационного противодействия коррупции», который уже давно содействует полиции в профилактике преступлений и правонарушений.
Члены совета приняли и утвердили Регламент Общественного совета при УМВД России по городу Омску, определяющий порядок и работу организации. Намечены планы для работы на ближайшую перспективу, куда уже вошли мероприятия по оказанию реальной помощи в охране общественного порядка, профилактика преступлений и правонарушений и пропаганда ЗОЖ.