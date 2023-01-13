Омский таксист пойдет под суд за похищение и изнасилование молодой девушки

После этого знакомые Никиты вынесли из бардачка права потерпевшей, после этого сомнений в нечистоплотности этой сделки не осталось. Омичи вызвали полицию, а сами сказали обвиняемому, что часть из них поедет якобы за деньгами, а другие останутся ждать здесь. Эта хитрость и помогла задержать подозреваемого.