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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Омский таксист пойдет под суд за похищение и изнасилование молодой девушки

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
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Помимо прочего обвиняемый ограбил потерпевшую и заставил ее переписать на себя автомобиль.

Омские следователи поставили точку в расследовании уголовного дела по шокирующей истории о похищении, грабеже и изнасиловании молодой девушки.  Фигурантом дела стал 40-летний омич, которому предъявлены обвинения по статьям: «Похищение человека», «Разбой», «Кража», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

«По версии следствия, 4 марта 2022 года неоднократно судимый за кражи, разбой и другие преступления омич пришел к 30-летней девушке по объявлению о продаже автомобиля «Мазда». Убедившись, что продавец дома одна, обвиняемый, угрожая макетом пистолета, забрал у омички золотые изделия, мобильный телефон и кошелек с деньгами, после чего насильно усадил потерпевшую в свой автомобиль «Ниссан» и вывез в гараж», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В гаражном боксе фигурант дела заставил девушку подписать договор купли-продажи автомобиля, снял с ее карты через онлайн перевод 50 тысяч рублей. Затем посадил свою жертву в погреб, закрыл и уехал. В «плену» омичка провела более 5 часов.

«Вернувшись, обвиняемый затолкал потерпевшую в багажник ее автомобиля «Мазда», вывез в лес, где изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера и отпустил только утром», — пояснили в омском СК.

После этого обвиняемый поехал в Омск, чтобы продать «Мазду». Там он встретился с покупателями, которые почуяли неладное и вызвали полицию.

«Позвонили знакомые, попросили посмотреть автомобиль.  Засомневались сразу – цена была слишком занижена, а автомобиль в отличном состоянии, не битый и не старый. Приехали на стоянку, я спросил, кто продавец. Откликнулся мужчины, по внешнему виду которого было понятно, что он не может владеть таким транспортом. Посмотрел договор купли-продажи, а там весь текст записан кривым, корявым почерком, а фамилия и имя продавца – аккуратным женским.  Там был телефон, позвонил бывшему собственнику, он был недоступен. Вот и закрались подозрения», - рассказал Городу55 Никита Погодин, который и проявил бдительность.

После этого знакомые Никиты вынесли из бардачка права потерпевшей, после этого сомнений в нечистоплотности этой сделки не осталось. Омичи вызвали полицию, а сами сказали обвиняемому, что часть из них поедет якобы за деньгами, а другие останутся ждать здесь. Эта хитрость и помогла задержать подозреваемого. 

Вскоре к силовикам обратилась и потерпевшая, которая на попутках добралась до города.

В тот же день подозреваемый, который работал таксистом, был задержан. У него изъяли похищенное золото, мобильный телефон и автомобиль. Все это вернули потерпевшей. Общий ущерб от преступных действий составил более 1.96 млн рублей.

Ограбил, похитил и грозился убить. Омич ради денег пошел сразу на три преступления
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Сейчас следствие по делу завершено, следователи готовят материалы для передачи в суд. Сам обвиняемый, которому грозит до 15 лет лишения свободы, признал вину лишь частично.

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