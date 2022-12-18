Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омский надзор. Кто проследит за строительством школы в «Серебряном берегу»

Сегодня, 07:55
Фото: 1MI
иллюстрация

Определена компания-контролер строительства школы в омском «Серебряном берегу»

Подрядчик снизил стоимость контракта почти в четыре раза.

Определен подрядчик, который будет контролировать строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег». Итоги аукциона подвели 16 декабря. Информация доступна на сайте госзакупок.

В конкурсе участвовали девять компаний. Две заявки отклонили. На торгах претенденты активно снижали стоимость контракта. Изначальная составляла почти 20 миллионов рублей. Победу одержала фирма, предложившая цену в пять миллионов.

Название компании подрядчика не указано. А вот объем работ известен: контроль работы столичного ООО «Капитал развитие», которое строит общеобразовательное учреждение.

Напомним, возведение школы в микрорайоне неоднократно откладывалось. Местные жители открыто выражали недовольство. На одну из встреч омичи пригласили журналистов, на месте оказался и глава Советского округа Сергей Финашин. Он грубо пообщался с представителями СМИ, за что позже извинился.

Глава Советского округа Омска пригрозил журналисту физическим наказанием
Узнать подробнее
Глава Советского округа Омска извинился перед журналистами за грубость
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новости#Экономика#Омск#Госзакупки#Аукцион#Подрядчик#Строительство#Школы
Подпишитесь
Смертельное ДТП, экологический коллапс и возвращение масочного режима в Омск
Сегодня, 09:02
«Скинули банки с маслом». Каток омской школы зверски испортили вандалы
Сегодня, 07:34
Выяснилось, кто будет кормить чиновников из омского правительства на праздники
16 декабря 13:17
«Кина не будет». В Омской области отключат ТВ и радио
Сегодня, 07:13
Это еще не все! Омск поглотят суровый ветер и снежная метель
Сегодня, 06:23
Она сказала «да». «Дед Мороз» сделал предложение руки и сердца своей девушке
Сегодня, 03:49