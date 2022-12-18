Омский надзор. Кто проследит за строительством школы в «Серебряном берегу»

Определен подрядчик, который будет контролировать строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег». Итоги аукциона подвели 16 декабря. Информация доступна на сайте госзакупок.
В конкурсе участвовали девять компаний. Две заявки отклонили. На торгах претенденты активно снижали стоимость контракта. Изначальная составляла почти 20 миллионов рублей. Победу одержала фирма, предложившая цену в пять миллионов.
Название компании подрядчика не указано. А вот объем работ известен: контроль работы столичного ООО «Капитал развитие», которое строит общеобразовательное учреждение.
Напомним, возведение школы в микрорайоне неоднократно откладывалось. Местные жители открыто выражали недовольство. На одну из встреч омичи пригласили журналистов, на месте оказался и глава Советского округа Сергей Финашин. Он грубо пообщался с представителями СМИ, за что позже извинился.