Омский надзор. Кто проследит за строительством школы в «Серебряном берегу»

Напомним, возведение школы в микрорайоне неоднократно откладывалось. Местные жители открыто выражали недовольство. На одну из встреч омичи пригласили журналистов, на месте оказался и глава Советского округа Сергей Финашин. Он грубо пообщался с представителями СМИ, за что позже извинился.