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Глава Советского округа Омска извинился перед журналистами за грубость

Сегодня, 04:13
Фото: скриншот видео Первый городской телеканал
Сергей Финашин сказал, что оправдываться не будет, и что «такое поведение никого не красит».

Глава Советского округа Сергей Финашин прокомментировал свою грубость, которую позволил себе во время общения с журналистами Первого городского телеканала. Чиновнику не понравилось, что телевизионщики пришли в тот же двор, что и он.

«Вчера я в очередной раз встречался с жильцами одного из домов. Они пригласили на встречу журналистов, на что имели полное право, однако, в какой-то момент была нарушена социальная дистанция, и я, действительно, проявил несдержанность, — сказал Сергей Финашин. — Оправдываться не буду. Подобное поведение не красит абсолютно никого, тем более, представителя власти. Приношу съемочной группе Первого городского телеканала свои извинения. Насколько мне известно, редакция и руководство студии претензий не имеют».

Напомним, что съемочная группа приехала в микрорайон «Серебряный берег», где собираются построить новую школу. Местные жители пригласили журналистов осветить конфликт.

Сергей Финашин сказал, что пришел к жителям неофициально, поэтому попросил его не снимать. А когда оператор продолжил, в дело пошли руки. Чиновник спросил у оператора: «Что непонятного? По голове хотите получить?». А когда получил утвердительный ответ, заявил, что тот еще не дорос.

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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей Финашин#Журналист
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