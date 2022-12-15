Глава Советского округа Омска извинился перед журналистами за грубость

Сергей Финашин сказал, что пришел к жителям неофициально, поэтому попросил его не снимать. А когда оператор продолжил, в дело пошли руки. Чиновник спросил у оператора: «Что непонятного? По голове хотите получить?». А когда получил утвердительный ответ, заявил, что тот еще не дорос.