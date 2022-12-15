Глава Советского округа Омска извинился перед журналистами за грубость

Глава Советского округа Сергей Финашин прокомментировал свою грубость, которую позволил себе во время общения с журналистами Первого городского телеканала. Чиновнику не понравилось, что телевизионщики пришли в тот же двор, что и он.
«Вчера я в очередной раз встречался с жильцами одного из домов. Они пригласили на встречу журналистов, на что имели полное право, однако, в какой-то момент была нарушена социальная дистанция, и я, действительно, проявил несдержанность, — сказал Сергей Финашин. — Оправдываться не буду. Подобное поведение не красит абсолютно никого, тем более, представителя власти. Приношу съемочной группе Первого городского телеканала свои извинения. Насколько мне известно, редакция и руководство студии претензий не имеют».
Напомним, что съемочная группа приехала в микрорайон «Серебряный берег», где собираются построить новую школу. Местные жители пригласили журналистов осветить конфликт.
Сергей Финашин сказал, что пришел к жителям неофициально, поэтому попросил его не снимать. А когда оператор продолжил, в дело пошли руки. Чиновник спросил у оператора: «Что непонятного? По голове хотите получить?». А когда получил утвердительный ответ, заявил, что тот еще не дорос.