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Глава Советского округа Омска пригрозил журналисту физическим наказанием

Сегодня, 13:25
Фото: скриншот видео Первый городской телеканал
Омский чиновник Сергей Финашин «ласково» пообщался с журналистами на камеру.

По омским сообществам разошлось видео, демонстрирующее отношение местной власти к журналистам. Глава Советского округа Сергей Финашин не оценил, что люди с камерами пришли в тот же двор, что и он.

«А дело было так… Съемочная группа работала в микрорайоне „Серебряный берег“. Пригласили местные жители, осветить конфликт, который назревает вокруг строительства новой школы. <…>Во время съемки сюжета подошел глава округа Сергей Финашин. Говорит, что хотел пригласить жителей вверенного округа в кулуары своей администрации. Но не ожидал повстречать телевизионщиков», — распространили историю произошедшего омские паблики.

Изначально видео опубликовал «Первый городской телеканал», но позже пост удалили, хотя видео и текст сохранились в открытом доступе.

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На кадрах отчетливо видно, что «дружелюбно» настроенный чиновник препятствует съемке не только словами, но и делом. Сергей Финашин сразу выразил журналистам недовольство, сказал, что пришел к горожанам неофициально, попросил его не снимать, а когда оператор продолжил съемку, в ход пошли руки.

«Что непонятного? По голове хотите получить?», ­– спросил он у оператора, а когда получил в ответ: «Давай», — заявил, что оператор «Не вырос еще», — следует из видеозаписи.

Омичи отреагировали в комментариях вполне понятным возмущением.

Фото: скриншот Первый городской телеканал
Фото: скриншот видео Первый городской телеканал
#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Сергей Финашин#Советский округ#Журналист#Соцсети
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