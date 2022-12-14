Глава Советского округа Омска пригрозил журналисту физическим наказанием

По омским сообществам разошлось видео, демонстрирующее отношение местной власти к журналистам. Глава Советского округа Сергей Финашин не оценил, что люди с камерами пришли в тот же двор, что и он.
«А дело было так… Съемочная группа работала в микрорайоне „Серебряный берег“. Пригласили местные жители, осветить конфликт, который назревает вокруг строительства новой школы. <…>Во время съемки сюжета подошел глава округа Сергей Финашин. Говорит, что хотел пригласить жителей вверенного округа в кулуары своей администрации. Но не ожидал повстречать телевизионщиков», — распространили историю произошедшего омские паблики.
Изначально видео опубликовал «Первый городской телеканал», но позже пост удалили, хотя видео и текст сохранились в открытом доступе.
На кадрах отчетливо видно, что «дружелюбно» настроенный чиновник препятствует съемке не только словами, но и делом. Сергей Финашин сразу выразил журналистам недовольство, сказал, что пришел к горожанам неофициально, попросил его не снимать, а когда оператор продолжил съемку, в ход пошли руки.
«Что непонятного? По голове хотите получить?», – спросил он у оператора, а когда получил в ответ: «Давай», — заявил, что оператор «Не вырос еще», — следует из видеозаписи.
Омичи отреагировали в комментариях вполне понятным возмущением.