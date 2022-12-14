Глава Советского округа Омска пригрозил журналисту физическим наказанием

На кадрах отчетливо видно, что «дружелюбно» настроенный чиновник препятствует съемке не только словами, но и делом. Сергей Финашин сразу выразил журналистам недовольство, сказал, что пришел к горожанам неофициально, попросил его не снимать, а когда оператор продолжил съемку, в ход пошли руки.