«Серая» зарплата. Готовы ли омичи нарушать закон ради денег?

Сервис по поиску работы SuperJob провел с 1 по 10 ноября опрос среди экономически активного населения Омска. У людей спросили, согласны ли они получать заработную плату «в конверте». Ответы разделились интересным образом: 37% — за и ровно столько же — против.
Мужчины чаще соглашаются закрыть глаза на трудовой кодекс — 47% опрошенных. Согласных на «конверт» женщин — 27%. По возрастам на «серый» или и вовсе «черный» доход чаще соглашаются в возрасте от 35 до 44 лет, таких согласных 40%. Также более лояльны к таким схемам омичи с доходом менее 50 тыс. рублей.
Выходит, что среднестатистический работник, потенциально потворствующий незаконным схемам — это мужчина 39 лет с доходом меньше 50 тыс. рублей.
Стабильность на рынке труда в этом случае не выглядит слишком утешительно, но зависит от того, с чем сравнивать. С июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым. Однако, в начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения ТК заметно чаще, чем сегодня на 7 п. п.