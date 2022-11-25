Город55
ГлавноеВсе новости

«Серая» зарплата. Готовы ли омичи нарушать закон ради денег?

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи рассказали о своем отношении к «серым» схемам получения зарплаты

Зарплата в конверте лучше, чем никакой. Выяснилось, какой процент омичей готов нарушать трудовой кодекс.

Сервис по поиску работы SuperJob провел с 1 по 10 ноября опрос среди экономически активного населения Омска. У людей спросили, согласны ли они получать заработную плату «в конверте». Ответы разделились интересным образом: 37% — за и ровно столько же — против.

Мужчины чаще соглашаются закрыть глаза на трудовой кодекс — 47% опрошенных. Согласных на «конверт» женщин — 27%. По возрастам на «серый» или и вовсе «черный» доход чаще соглашаются в возрасте от 35 до 44 лет, таких согласных 40%. Также более лояльны к таким схемам омичи с доходом менее 50 тыс. рублей.

Выходит, что среднестатистический работник, потенциально потворствующий незаконным схемам — это мужчина 39 лет с доходом меньше 50 тыс. рублей.

Стабильность на рынке труда в этом случае не выглядит слишком утешительно, но зависит от того, с чем сравнивать. С июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым. Однако, в начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения ТК заметно чаще, чем сегодня на 7 п. п.

Омские зарплаты. Номинально оплата труда выросла, а реально — упала
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Новости#Статистика#Зарплата
Подпишитесь
«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников
Вчера, 05:37
Жители омского дома, где девочка упала в яму с кипятком, пожаловались на проблемы
Сегодня, 04:21
На улицу лучше не выходить. На выходных в Омскую область придут морозы, как в Якутске
Сегодня, 05:55
Банкротящийся «Омскгоргаз» задолжал налоговикам почти 418 млн рублей
Сегодня, 07:30
В Омске водитель ЗИЛа, сбивший мальчика на пешеходном переходе, был под наркотиками
Сегодня, 03:37