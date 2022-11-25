«Серая» зарплата. Готовы ли омичи нарушать закон ради денег?

Стабильность на рынке труда в этом случае не выглядит слишком утешительно, но зависит от того, с чем сравнивать. С июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым. Однако, в начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения ТК заметно чаще, чем сегодня на 7 п. п.