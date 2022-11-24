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Омские зарплаты. Номинально оплата труда выросла, а реально — упала

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI
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Опубликовали статистику по зарплатам в Омской области по сравнению с 2021 годом

Отрицательный рост. Омскстат посчитал, что средняя зарплата в регионе больше 45 тыс. рублей в месяц. Номинальный рост составил 12,1%, а реальный «рост» -2,6%

Омскстат опубликовал данные об уровне зарплат у жителей Омской области с января по сентябрь 2022 года. По статистике, в омском регионе средняя заработная плата составила 45 363 рубля в месяц. Рост зарплат за год составил 12,1%. Это — что касается номинальной начисленной заработной платы. Реальная выплаченная в среднем откатилась в -2,6%.

Например, монтажники оборудования в среднем за сентябрь 2022 года заработали 72 тыс. рублей. А производителям электрического оборудования начисляли 38,8 тыс. рублей. Работникам образования насчитали 35,5 тыс. рублей, а здравоохранения — 41 тысячу с небольшим.

Больше всего в зарплате потеряли сотрудники государственного управления. По сравнению с прошлым годом им в этом сентябре начислили на 6 с лишним тысяч меньше. А наибольшую прибавку получили работники культуры, спорта и досуга. Номинально их зарплаты выросли на 16677 рублей за год.

Фото: Омскстат
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#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Зарплаты#Средняя зарплата#Дарья Зыкова
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