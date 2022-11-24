Омскстат опубликовал данные об уровне зарплат у жителей Омской области с января по сентябрь 2022 года. По статистике, в омском регионе средняя заработная плата составила 45 363 рубля в месяц. Рост зарплат за год составил 12,1%. Это — что касается номинальной начисленной заработной платы. Реальная выплаченная в среднем откатилась в -2,6%.
Например, монтажники оборудования в среднем за сентябрь 2022 года заработали 72 тыс. рублей. А производителям электрического оборудования начисляли 38,8 тыс. рублей. Работникам образования насчитали 35,5 тыс. рублей, а здравоохранения — 41 тысячу с небольшим.
Больше всего в зарплате потеряли сотрудники государственного управления. По сравнению с прошлым годом им в этом сентябре начислили на 6 с лишним тысяч меньше. А наибольшую прибавку получили работники культуры, спорта и досуга. Номинально их зарплаты выросли на 16677 рублей за год.