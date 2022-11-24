Больше всего в зарплате потеряли сотрудники государственного управления. По сравнению с прошлым годом им в этом сентябре начислили на 6 с лишним тысяч меньше. А наибольшую прибавку получили работники культуры, спорта и досуга. Номинально их зарплаты выросли на 16677 рублей за год.