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Кипяток

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2024
Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
14 ноября, 14:30
Шок. В Омске ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги
Прокуратура уже начала проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ.
14 ноября, 13:05
В Омске работники пилорамы после ссоры жестоко избили и облили коллегу кипятком
14 ноября, 12:36
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Ребенка с ожогом госпитализировали, за ним следят врачи.
15 февраля, 15:21
2023
«Идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка». В Омске двор залило горячей водой
20 декабря 2023, 06:21
«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком
8 декабря 2023, 08:48
У омского цирка погибли деревья из-за бесхозной трубы с кипятком
Прокуратура еще не объявила результаты организованной по этому поводу проверки.
4 октября 2023, 10:50
2022
Появились подробности о состоянии 12-летней девочки, упавшей в кипяток в Омске
Девочка остается под наблюдением медиков, ее состояние стабилизировалось.
24 ноября 2022, 05:24
Все залило кипятком. Жители омского дома рассказали об опасном подвале
В соцсетях появилась жалоба от жителей дома на улице Энергетиков.
16 ноября 2022, 03:25

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