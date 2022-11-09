Стало известно, какие вакансии в Омске оплачиваются лучше всего

Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, самыми высокооплачиваемыми вакансиями ноября в Омске стали — вакансии в сфере продаж, строительстве и транспортной отрасли.
Так, например, менеджеру по продажам готовы платить 100 тыс рублей в месяц. А региональному менеджеру от 80 тыс рублей, при этом расходы на топливо и корпоративную связь работодатель обещает компенсировать.
Добавим, что менеджеру по продажам в торгово-промышленной группе компаний обещают платить от 70 тыс рублей, но при этом опыт работы специалиста не должен быть меньше одного года.
Водителю категории E готовы платить от 60 до 90 тыс рублей, а ведущему конструктору на предприятии по производству сельхозоборудования обещают зарплату в размере 51 тыс рублей.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых вакансиях по итогам сентября. Тогда в топе оказались водители с категорией Е, менеджер по привлечению корпоративных клиентов, менеджер по работе с ключевыми клиентами, директор магазина и инженера-монтажник.