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Стало известно, какие вакансии в Омске оплачиваются лучше всего

9 ноября 08:54
Фото: 1MI
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Сервис SuperJob поделился рейтингом самых высокооплачиваемых предложений ноября.

Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, самыми высокооплачиваемыми вакансиями ноября в Омске стали — вакансии в сфере продаж, строительстве и транспортной отрасли.

Так, например, менеджеру по продажам готовы платить 100 тыс рублей в месяц. А региональному менеджеру от 80 тыс рублей, при этом расходы на топливо и корпоративную связь работодатель обещает компенсировать.

Добавим, что менеджеру по продажам в торгово-промышленной группе компаний обещают платить от 70 тыс рублей, но при этом опыт работы специалиста не должен быть меньше одного года.

Водителю категории E готовы платить от 60 до 90 тыс рублей, а ведущему конструктору на предприятии по производству сельхозоборудования обещают зарплату в размере 51 тыс рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых вакансиях по итогам сентября. Тогда в топе оказались водители с категорией Е, менеджер по привлечению корпоративных клиентов, менеджер по работе с ключевыми клиентами, директор магазина и инженера-монтажник.

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#Юлия Бармина#Город#Рейтинг#Зарплата#Вакансия
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