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Вакансия

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В департаменте образования омской мэрии ищут еще одного замдиректора
13 ноября, 08:46
В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены
25 сентября, 07:34
Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника
17 сентября, 06:45
В Омской области ищут главного лесничего на зарплату до 62 тысяч рублей
21 августа, 05:55
Ищут золотые руки. Какие специалисты наиболее востребованы в Омской области
19 августа, 07:10
Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания
Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы не менее 4 лет.
25 июля, 04:40
Спецпроект
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.
«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга
15 апреля, 10:04
2023
В минприроды Омской области ищут кандидата на должность начальника отдела
Работнику готовы платить от 49 000 до 66 000 рублей.
12 декабря 2023, 13:10
В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открылась вакансия судьи
22 ноября 2023, 03:05
Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения
8 ноября 2023, 02:46
Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»
За 10 месяцев в Омской области открылись 5,3 тысячи вакансий с «удаленкой».
6 ноября 2023, 04:26
Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
3 ноября 2023, 02:31
Примеси в воздухе, вакансия ниндзя и скульптура Бухгольца. Омск сегодня
28 июля 2023, 14:18
Взгляд в будущее. Более 10 тысяч омичей пришли на ярмарку вакансий
Одна из площадок работала для заключенных в ИК-7.
25 июня 2023, 12:26
Треть омских компаний задают вопросы соискателям о семье и детях
Основная причина таких вопросов — возможный декретный отпуск сотрудника.
5 июня 2023, 05:27
Зарплата до 100 тысяч. Оборонный завод в Омске ищет рабочих и инженеров
В Омской области на предприятия ОПК требуются 2400 сотрудников.
2 мая 2023, 11:49
Тренер, сметчик и продавец памятников. Кому в Омске платят самые высокие зарплаты
28 марта 2023, 02:26
В Омской области зарплатные ожидания женщин на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин
Омички в среднем рассчитывают на зарплату в 35 тысяч рублей.
8 марта 2023, 02:59
Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода
Показатель безработицы в регионе составляет 4,2%, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
27 февраля 2023, 04:02

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