Омское предприятие по ремонту дорог задолжало сотрудникам полтора миллиона

Прокуратура провела проверку в АО «Дорожное ремонтно-строительное управлении № 2». Выяснилось, что предприятие имеет задолженность перед 143 работниками. Сотрудникам не заплатили за август 2022 года. Размер задолженности превысил 1.5 млн рублей.
Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров выехал на предприятие, где провел прием граждан. Генеральному директору компании внесли представление. Также на него завели административное дело за задержку зарплаты. В результате задолженность была погашена.