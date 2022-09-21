Сезон пропавших грибников. В Омской области после похода в лес исчез пенсионер

В пресс-службе омской полиции сообщили о поисках мужчины, который сутки назад ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся. О пропаже 78-летнего омича заявила его супруга.
Известно, что мужчина вышел из дома в селе Красный Яр Большереченского района Омской области накануне, 20 сентября, около 10 часов, и к 22:00 часам так и не вернулся. Мобильный телефон мужчина оставил дома.
Мужчина ушел за грибами в зелено-коричневом камуфлированном костюме, зеленых сапогах и темной фуражке. На вид пенсионеру около 80 лет, рост 165-175 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, прямой нос, карие глаза, особая примета — шрам на верхней губе.
На поиски грибника отправили сотрудников полиции и спасателей, а также волонтеров спасательных отрядов. Проводится осмотр близлежащих лесов. Ориентировка с фотографией пропавшего грибника также направлена в соседние районы. Сообщить любую информацию о местонахождении пенсионера можно по телефонам 79-33-88 или 102.