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Убийство бизнесмена, падение в цирке, ночные выбросы. Что было в Омске в воскресенье

18 сентября 14:00
Фото: 1MI
События, которые нельзя пропустить.

Жуткие происшествия

В Омске возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Труп обнаружили в гараже. Погибшим оказался известный омский бизнесмен. Подробнее по ссылке ниже:

Омского бизнесмена Николая Плахина застрелили в собственном гараже
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Во время представления в омском цирке гимнастка сорвалась с высоты. У нас есть подробности:

Гимнастка сорвалась с высоты во время представления в омском цирке
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Ночные выбросы

Омичи начали утро не с кофе, а с жалоб на синюю дымку с едким запахом. Особо вдохновленные атмосферой назвали происходящее «сеансом убийственной терапии». В областном минприроды нам рассказали, что же скрывается за этим понятием.

Открытие магазинов в скандальном ТЦ

В скандально известном ТЦ возле парка им. 30-летия ВЛКСМ откроются магазины. Мы вспомнили историю протестного строительства и рассказали о том, что ждет омичей:

Не прошло и года. В скандальном ТЦ в омском парке 30-летия ВЛКСМ откроются магазины
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Выбросы#ЧП#Строительство
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