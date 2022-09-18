Убийство бизнесмена, падение в цирке, ночные выбросы. Что было в Омске в воскресенье

В Омске возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Труп обнаружили в гараже. Погибшим оказался известный омский бизнесмен. Подробнее по ссылке ниже:
Во время представления в омском цирке гимнастка сорвалась с высоты. У нас есть подробности:
Омичи начали утро не с кофе, а с жалоб на синюю дымку с едким запахом. Особо вдохновленные атмосферой назвали происходящее «сеансом убийственной терапии». В областном минприроды нам рассказали, что же скрывается за этим понятием.
В скандально известном ТЦ возле парка им. 30-летия ВЛКСМ откроются магазины. Мы вспомнили историю протестного строительства и рассказали о том, что ждет омичей: