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Гимнастка сорвалась с высоты во время представления в омском цирке

18 сентября 13:17
Фото: 1MI
Сорвавшаяся гимнастка попала в больницу, стало известно Городу55.

О происшествии Городу55 рассказали очевидцы. В пиар-службе цирка информацию подтвердили.

Девушка исполняла трюк без страховки и сорвалась. Ее увезли в больницу на рентген, сейчас она проходит обследование.

«Со сцены ушла своими ножками, с ней все нормально. В цирке такое бывает», — отметили в учреждении.

Известно, что номер, который исполняла гимнастка, был одобрен. Цирковая программа после инцидента продолжилась. С 17 сентября выступать для омичей начал Цирк Филатовых.

Обновлено: в омском минздраве рассказали о состоянии пострадавшей гимнастки.

#Происшествия#Новости#Омск#Цирк
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