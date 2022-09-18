Гимнастка сорвалась с высоты во время представления в омском цирке

О происшествии Городу55 рассказали очевидцы. В пиар-службе цирка информацию подтвердили.
Девушка исполняла трюк без страховки и сорвалась. Ее увезли в больницу на рентген, сейчас она проходит обследование.
«Со сцены ушла своими ножками, с ней все нормально. В цирке такое бывает», — отметили в учреждении.
Известно, что номер, который исполняла гимнастка, был одобрен. Цирковая программа после инцидента продолжилась. С 17 сентября выступать для омичей начал Цирк Филатовых.
Обновлено: в омском минздраве рассказали о состоянии пострадавшей гимнастки.