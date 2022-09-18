Противогазы в студию. Озвучены данные по выбросам минувшей ночью

В областном минприроды Городу55 рассказали о превышениях по выбросам минувшей ночью. Ранее мы сообщали о десятках жалоб от горожан. Омичи говорили о синей дымке, запахах фенола, гари и химии. Синоптики объявляли режим НМУ первой степени опасности до 11:00 18 сентября.
«Автоматизированным постом на ул. К. Заслонова зафиксированы превышения ПДК следующих веществ: РМ2,5 с 20:40 ч. до 22:20 ч., максимальная концентрация составила 2,33 ПДК; РМ10 с 21:00 ч. до 22:40 ч. максимальная концентрация составила 1,32 ПДК. Метеорологические условия: Восточный, Юго-Восточный 1-2 м/с», — передали в ведомстве.
Также на автоматизированном посту на улице 4-я Поселковая выявлен избыток взвешенных частиц РМ2,5 с 21:20 до 22:00. Отклонение от нормы — 1,22 ПДК.
Другие эко-посты не зафиксировали превышений по вредным веществам. Минприроды направило все данные в Росприроднадзор, Роспотребнадзора и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.