Противогазы в студию. Озвучены данные по выбросам минувшей ночью

В областном минприроды Городу55 рассказали о превышениях по выбросам минувшей ночью. Ранее мы сообщали о десятках жалоб от горожан. Омичи говорили о синей дымке, запахах фенола, гари и химии. Синоптики объявляли режим НМУ первой степени опасности до 11:00 18 сентября.