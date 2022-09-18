Не прошло и года. В скандальном ТЦ в омском парке 30-летия ВЛКСМ откроются магазины

Напомним, здание ввели в эксплуатацию еще в июне этого года. Но работа не стартовала. Затянулась внутренняя отделка помещений. Строительством занималась компания «Кедр», аффилированная с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым. Несмотря на протесты и суды с департаментом имущественных отношений, торговый центр был достроен.