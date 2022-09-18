Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не прошло и года. В скандальном ТЦ в омском парке 30-летия ВЛКСМ откроются магазины

18 сентября 09:11
Фото: 1MI

1 октября в омском ТЦ «Парк» откроются первые магазины

Строительство объекта вызвало множество споров и протестов.

Городу55 стало известно об открытии 1 октября первых бутиков в торговом центре «Парк», что на Масленникова, 134. Баннер с объявлением установлен рядом с объектом.

Фото: Город55

Информации об открытии самого торгового центра ранее не было. Это тот самый скандальный ТЦ, против строительства которого выступали многие омские экологи и общественники. Центр расположен рядом с «зеленой зоной» — парком имени 30-летия ВЛКСМ.

Напомним, здание ввели в эксплуатацию еще в июне этого года. Но работа не стартовала. Затянулась внутренняя отделка помещений. Строительством занималась компания «Кедр», аффилированная с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым. Несмотря на протесты и суды с департаментом имущественных отношений, торговый центр был достроен.

#Общество#Город#Новости#Омск#Строительство#Торговый центр
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10