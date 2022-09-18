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«Сеанс убийственной терапии». Омичи пожаловались на синюю дымку в ночь НМУ

18 сентября 03:18
Фото: 1MI

Омичи в соцсетях рассказали о выбросах в режим НМУ

В социальных сетях появились десятки жалоб от жителей Омска.

Синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности в ночь на 18 сентября. Действует до 11:00 воскресенья. В период НМУ в Омске и Омской области наблюдаются плохие условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Горожане прозвали режим «Черным небом» за высокую вероятность возникновения неприятных запахов. И этот раз не стал исключением. В сообществе «Дыши! Омск» за ночь появились десятки жалоб от омичей.

«Гарь сменила сладкая химия с отдушкой, прям режет в носу. Каждый день, жесть», — написал один из интернет-пользователей. Другие сообщали о витающей синей дымке, запахах фенола, химии и гари.

Обращения оставляли жители Нефятников, проспектов Карла Маркса и Космический, улиц 10 лет Октября, Кирова, Волочаевская, Лукашевича. «Сеанс убийственной терапии начался около 19 часов», — зафиксировал житель города.

Город55 обратился за комментарием в областное минприроды.

Фото: Город55
#Общество#Город#Новости#Омск#Выбросы#Режим нму#Минприроды#Жалобы#Соцсети
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