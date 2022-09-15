Молодая омичка без прав неудачно прокатилась на квадроцикле

Авария произошла вечером. На месте полицейские установили, что девушка ехала на квадроцикле «Welg» по аллее № 1 СНТ «Простор» в поселке «Сад имени Комиссарова». Около дома № 67 она не справилась с управлением и упала с квадроцикла.