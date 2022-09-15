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Молодая омичка без прав неудачно прокатилась на квадроцикле

15 сентября 12:36
Фото: УМВД по Омской области
Девушка не справилась с управлением и упала с транспортного средства.

В Омском районе Омской области случилось ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России. 

Авария произошла вечером. На месте полицейские установили, что девушка ехала на квадроцикле «Welg» по аллее № 1 СНТ «Простор» в поселке «Сад имени Комиссарова». Около дома № 67 она не справилась с управлением и упала с квадроцикла.

Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники выяснили, что она не имеет прав на управление этим транспортным средством. Полиция проводит проверку.

#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Полиция#Девушка
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