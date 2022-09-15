Молодая омичка без прав неудачно прокатилась на квадроцикле

В Омском районе Омской области случилось ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Авария произошла вечером. На месте полицейские установили, что девушка ехала на квадроцикле «Welg» по аллее № 1 СНТ «Простор» в поселке «Сад имени Комиссарова». Около дома № 67 она не справилась с управлением и упала с квадроцикла.
Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники выяснили, что она не имеет прав на управление этим транспортным средством. Полиция проводит проверку.