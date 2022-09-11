Омичи звонят в избирком, чтобы задавать вопросы, а не жаловаться

Впрочем, явка пока остаётся невысокой: по данным на 15:00, проголосовали 11,5%, то есть всего лишь каждый девятый избиратель. Если учесть, что досрочно проголосовали 5,26%, получается, что за полдня на участки пришли всего 6% омичей, имеющих право голоса.