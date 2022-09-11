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Омичи звонят в избирком, чтобы задавать вопросы, а не жаловаться

11 сентября 10:57
Фото: Антон Засимов / 1MI

Омский избирком к 15:00 не зарегистрировал ни одного нарушения на выборах

По данным на 15:00, голосование проходит без заметных нарушений.

В Омске сегодня проходят выборы депутатов Городского совета. По данным избирательной комиссии, голосование проходит без каких-либо эксцессов: ни на одном из 400 с лишним избирательных участков к 15:00 не были зафиксированы заметные нарушения. Были только отдельные замечания, связанные с размещением агитационных материалов.

«Все звонки в нашу приёмную связаны с тем, что избиратели хотят что-то уточнить, - например, где находится наш участок, - рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков. – При этом сами звонки говорят о том, что омичи проявляют интерес к голосованию».

Впрочем, явка пока остаётся невысокой: по данным на 15:00, проголосовали 11,5%, то есть всего лишь каждый девятый избиратель. Если учесть, что досрочно проголосовали 5,26%, получается, что за полдня на участки пришли всего 6% омичей, имеющих право голоса.

#Николай Эйхвальд#Политика#Город#Выборы депутатов#Выборы в Омский Горсовет
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