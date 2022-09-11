Омичи звонят в избирком, чтобы задавать вопросы, а не жаловаться

В Омске сегодня проходят выборы депутатов Городского совета. По данным избирательной комиссии, голосование проходит без каких-либо эксцессов: ни на одном из 400 с лишним избирательных участков к 15:00 не были зафиксированы заметные нарушения. Были только отдельные замечания, связанные с размещением агитационных материалов.
«Все звонки в нашу приёмную связаны с тем, что избиратели хотят что-то уточнить, - например, где находится наш участок, - рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков. – При этом сами звонки говорят о том, что омичи проявляют интерес к голосованию».
Впрочем, явка пока остаётся невысокой: по данным на 15:00, проголосовали 11,5%, то есть всего лишь каждый девятый избиратель. Если учесть, что досрочно проголосовали 5,26%, получается, что за полдня на участки пришли всего 6% омичей, имеющих право голоса.