Какой рухнет следующим? В Омске насчитали почти 300 проблемных домов

Губернатор Омской области Александр Бурков провел выездное совещание в Советском округе, на котором решалась судьба проблемных домов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, по его поручению в городе провели инвентаризацию всего жилищного фонда. Оказалось, что в Омске есть 275 проблемных домов. Александр Бурков считает, что сейчас важно определить, какие дома нужно капитально отремонтировать в первую очередь.
«Мэрии поручено детально проработать каждый проблемный дом, чтобы было понимание, когда и в какие сроки их будут ремонтировать, - добавил глава региона. - Мы же с мэром будем изыскивать дополнительные средства на эти цели и обращаться за поддержкой в федеральный центр».