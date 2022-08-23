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Какой рухнет следующим? В Омске насчитали почти 300 проблемных домов

23 августа 07:41
Фото: Город55

Бурков поручил мэрии разобраться с проблемными домами

Глава региона поручил мэрии оперативно решить, когда эти дома будут ремонтировать.

Губернатор Омской области Александр Бурков провел выездное совещание в Советском округе, на котором решалась судьба проблемных домов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, по его поручению в городе провели инвентаризацию всего жилищного фонда. Оказалось, что в Омске есть 275 проблемных домов. Александр Бурков считает, что сейчас важно определить, какие дома нужно капитально отремонтировать в первую очередь.

«Мэрии поручено детально проработать каждый проблемный дом, чтобы было понимание, когда и в какие сроки их будут ремонтировать, - добавил глава региона. - Мы же с мэром будем изыскивать дополнительные средства на эти цели и обращаться за поддержкой в федеральный центр».
#Вероника Жукова#Обрушение дома в Омске#Общество#Новости#Омск#Аварийное жилье#Александр Бурков
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