Какой рухнет следующим? В Омске насчитали почти 300 проблемных домов

По словам главы региона, по его поручению в городе провели инвентаризацию всего жилищного фонда. Оказалось, что в Омске есть 275 проблемных домов. Александр Бурков считает, что сейчас важно определить, какие дома нужно капитально отремонтировать в первую очередь.