Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Синоптики «Обь-Иртышского УГМС» бьют тревогу. Согласно штормовому предупреждению, из-за выпавших осадков на Иртыше и его притоке реки Туй в случае формирования максимума ожидается достижение отметок опасного явления «половодье» у поселка Тевриз. Произойдет это, по прогнозам синоптиков, 11–12 мая, после чего уровень воды поднимется еще больше, а пойменные территории затопит.
«Ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков и дорог в Тевризском районе», — отметили в МЧС Омской области.
Жителям населенных пунктов, которым грозит подтопление, советуют обращаться в ЕДДС своего района, по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112 или по телефону 101.
Напомним, напряженная обстановка сейчас в соседнем с Тевризом районом. В Усть-Ишимском районе затопленными оказались семь сел и деревень. Среди них Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза и Большая Тибендя. Под водой находятся 68 домов и 178 личных хозяйств.