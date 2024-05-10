Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району

Синоптики «Обь-Иртышского УГМС» бьют тревогу. Согласно штормовому предупреждению, из-за выпавших осадков на Иртыше и его притоке реки Туй в случае формирования максимума ожидается достижение отметок опасного явления «половодье» у поселка Тевриз. Произойдет это, по прогнозам синоптиков, 11–12 мая, после чего уровень воды поднимется еще больше, а пойменные территории затопит.