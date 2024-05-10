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Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району

10 мая 2024, 03:20
Фото: 1MI
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В омском МЧС предупредили о возможном затоплении Тевризского района

Из-за выпавших накануне осадков ожидается дальнейший подъем уровня воды в Иртыше.

Синоптики «Обь-Иртышского УГМС» бьют тревогу. Согласно штормовому предупреждению, из-за выпавших осадков на Иртыше и его притоке реки Туй в случае формирования максимума ожидается достижение отметок опасного явления «половодье» у поселка Тевриз. Произойдет это, по прогнозам синоптиков, 11–12 мая, после чего уровень воды поднимется еще больше, а пойменные территории затопит.

«Ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков и дорог в Тевризском районе», — отметили в МЧС Омской области.

Жителям населенных пунктов, которым грозит подтопление, советуют обращаться в ЕДДС своего района, по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112 или по телефону 101.

Напомним, напряженная обстановка сейчас в соседнем с Тевризом районом. В Усть-Ишимском районе затопленными оказались семь сел и деревень. Среди них Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза и Большая Тибендя. Под водой находятся 68 домов и 178 личных хозяйств.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#Предупреждение#Угроза#Новости#Подтопление#Затопление#Обь-Иртышское УГМС
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