Дженнифер и Даниэль. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В омском ЗАГСе поделились списком редких имен, которые жители региона давали новорожденным в 2024 году. В топ необычных женских имен на этот раз попали Адина, Айя, Наима, Владлена и Дженнифер. Среди редких мужских имен — Даниэль, Эрик, Айхан, Разиль и Рузиль.
В популярных именах, которые жители Омской области выбирают для своих детей, уже несколько месяцев никаких сюрпризов. Топ в настоящий момент выглядит следующим образом:
Напомним, что за четыре месяца 2024 года в Омской области родилось 4,6 тысяч человек. Лидером по рождаемости значится Кировский округ Омска, где с начала года на свет появилось 849 малышей, в том числе 213 — в апреле.