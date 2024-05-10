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Дженнифер и Даниэль. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных

10 мая 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, какими редкими именами омичи называли новорожденных в 2024 году

В ЗАГСе опубликовали статистику самых необычных и популярных имен для новорожденных. Востребованные имена не меняются уже несколько месяцев.

В омском ЗАГСе поделились списком редких имен, которые жители региона давали новорожденным в 2024 году. В топ необычных женских имен на этот раз попали Адина, Айя, Наима, Владлена и Дженнифер. Среди редких мужских имен — Даниэль, Эрик, Айхан, Разиль и Рузиль.

Редкие именаРедкие имена
Редкие имена
Фото: Портал ЗАГС

В популярных именах, которые жители Омской области выбирают для своих детей, уже несколько месяцев никаких сюрпризов. Топ в настоящий момент выглядит следующим образом:

  • Первое место — Ева (107) и Артем (118);
  • Второе место — София (103) и Михаил (114);
  • Третье место — Анна (98) и Александр (100);
  • Четвертое место — Дарья, Василиса (по 82) и Тимофей (96);
  • Пятое место — Максим (93).
Популярные именаПопулярные имена
Популярные имена
Фото: Портал ЗАГС

Напомним, что за четыре месяца 2024 года в Омской области родилось 4,6 тысяч человек. Лидером по рождаемости значится Кировский округ Омска, где с начала года на свет появилось 849 малышей, в том числе 213 — в апреле.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Дети#Рождаемость#ЗАГС#Имена#Редкие имена
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