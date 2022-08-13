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Обрушение дома в Омске
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Сегодня
Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
Сегодня, 09:47
В Омске спасатели закончили разбирать завалы рассыпавшегося дома
На разбор завалов потребовалось больше 12 часов.
Сегодня, 09:22
Вчера
Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении дома в Омске
Расследование будут контролировать в центральном аппарате ведомства.
Вчера, 23:49
На чиновников фонда капремонта Омской области возбудили уголовное дело
Вчера, 23:38
В департаменте мэрии Омска и фонде капремонта проводят обыски
Вчера, 23:16
В кабинете главы Советского округа Омска проходят обыски после обрушения дома
Это подтвердил сам глава САО Сергей Финашин.
Вчера, 22:30
После обрушения дома в Омске возбудили уголовное дело по двум статьям
Вчера, 21:51
Обрушение пятиэтажки в Омске. Что известно спустя пять часов
Вчера, 21:26
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Глава МЧС России взял под контроль ситуацию с разрушенным домом в Омске
Министр МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль ЧП в омских Нефтяниках.
Вчера, 20:19
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11
Жильцов обвалившегося дома в омских Нефтяниках временно поселят в гимназии № 12
Вчера, 19:48
Омские спасатели собираются лезть под плиты разрушенного дома в Нефтяниках
Сотрудники МЧС хотят полностью исключить вероятностью нахождения людей под завалами.
Вчера, 19:27
Омские следователи начали доследственную проверку из-за обрушения дома
Следователи выяснят, чьи действия или бездействие привели к обрушению.
Вчера, 18:54
Омские спасатели никого не нашли под завалами разрушенного дома в Нефтяниках
Сейчас жильцов дома опрашивают, чтобы выяснить, не мог ли кто остаться под завалами.
Вчера, 18:35
Прокурор Омской области пригрозил уголовным делом за бездействие в ЧП с домом
Прокуратура даст уголовно-правовую оценку действиям и бездействию чиновников в ситуации с обрушившемся домом.
Вчера, 18:32
Есть угроза: у полуразрушенного дома в омских Нефтянках опасно находиться
Вчера, 18:10
Спецпроект
Обвалившийся дом в омских Нефтяниках признали аварийным за сутки до ЧП
Дом на улице 20 Партсъезда в Омске отказывались признавать аварийным.
В обрушившемся доме в Омске уже дважды происходили обвалы
В первый раз провал в стене произошел в апреле 2021 года, через год ситуация повторилась, но дом так и не признали аварийным.
Вчера, 18:02
Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при обрушении дома в Омске
Вчера, 17:48