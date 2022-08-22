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Проглотил 20 таблеток. В Омске четырехлетний ребенок отравился лекарствами с йодом

22 августа 04:46
Фото: 1MI

В Омске четырехлетний ребенок наглотался таблеток с йодом

Мальчика доставили в больницу, сейчас он под наблюдением врачей.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о несчастном случае, который произошел с ребенком в Кировском округе города. В больницу с признаками отравления попал 4-летний мальчик — оказалось, он наглотался таблеток.

Выяснилось, что мальчик остался без присмотра родителей наедине с упаковкой таблеток, которые принимают для восполнения недостатка йода в организме. Ребенок проглотил около 20 таблеток, и через несколько часов у мальчика проявились симптомы отравления.

По факту случившегося в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Омску началась проверка, уточнили в полиции.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Таблетки#Йод#Ребенок#Пострадал ребенок
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