Омичку, убившую трехмесячного младенца, отправили на психиатрическую экспертизу

Жительницу Горьковского района Омской области отправили на психиатрическую экспертизу после того, как она убила своего трехмесячного сына. Об этом сообщает 12 канал. Если женщину признают вменяемой, ей будет грозить пожизненное заключение.
Напомним, трагедия произошла 12 августа: 20-летняя сельчанка поссорилась с отцом своего ребенка и заявила, что малыш ей не нужен. После этого омичка с силой бросила ребенка об пол. Ребенок скончался от черепно-мозговой травмы.
В отношении омички завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На время следствия женщину заключили под стражу. Известно, что у омички есть еще один ребенок, его передали родственникам его биологического отца.