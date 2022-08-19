Омичку, убившую трехмесячного младенца, отправили на психиатрическую экспертизу

В отношении омички завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На время следствия женщину заключили под стражу. Известно, что у омички есть еще один ребенок, его передали родственникам его биологического отца.