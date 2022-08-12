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В Омской области 20-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка

В Омской области 20-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка

Вчера, 16:17
Фото: 1MI

В Омске возбудили дело об убийстве трехмесячного младенца матерью

Тело ребенка нашли в Горьковском районе.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Как уточнили в ведомстве, в Горьковском районе в среду, 10 августа, обнаружили тело трехмесячного младенца.

Предположительно, к убийству ребенка причастна его 20-летняя мать. Она заключена под стражу на время расследования, уточнили в Следственном комитете.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что расследование уголовного дела взято на контроль. Также будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, которые могли невовремя заметить неблагополучную семью. Расследование продолжается.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Убийство#Ребенок#Младенец
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