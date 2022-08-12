В Омской области 20-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Как уточнили в ведомстве, в Горьковском районе в среду, 10 августа, обнаружили тело трехмесячного младенца.