В Омской области 20-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Как уточнили в ведомстве, в Горьковском районе в среду, 10 августа, обнаружили тело трехмесячного младенца.
Предположительно, к убийству ребенка причастна его 20-летняя мать. Она заключена под стражу на время расследования, уточнили в Следственном комитете.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что расследование уголовного дела взято на контроль. Также будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, которые могли невовремя заметить неблагополучную семью. Расследование продолжается.