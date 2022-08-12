Омичка убила трехмесячного ребенка, чтобы отомстить его отцу

Городу55 стали известны подробности убийства 3-месячного ребенка в Горьковском районе, по подозрению в котором задержана 20-летняя мать младенца. Предположительно, поводом для расправы над малышом стала месть отцу.
«Семья характеризуется с отрицательной стороны. В тот день сожитель подозреваемой не пускал женщину за спиртным. Сначала она закатила скандал, а потом схватила ребенка и трижды ударила его головой об пол», - сообщили Городу55 в СКР по омской области.
На первых же допросах задержанная спокойно заявила, что таким образом она хотела отомстить отцу ребенка.
Отметим, что помимо убитого младенца у подозреваемой есть еще трехлетний ребенок, который проживает у родственников первого мужа.
Напомним, в данный момент по факту этого убийства возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия мать убитого младенца заключена под стражу. По УК РФ женщине грозит вплоть до пожизненного заключения.