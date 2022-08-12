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Омичка убила трехмесячного ребенка, чтобы отомстить его отцу

Омичка убила трехмесячного ребенка, чтобы отомстить его отцу

Вчера, 16:25
Фото: 1MI
По данным силовиком, мужчина не пускал подозреваемую за алкоголем.

Городу55 стали известны подробности убийства 3-месячного ребенка в Горьковском районе, по подозрению в котором задержана 20-летняя мать младенца. Предположительно, поводом для расправы над малышом стала месть отцу.

«Семья характеризуется с отрицательной стороны. В тот день сожитель подозреваемой не пускал женщину за спиртным. Сначала она закатила скандал, а потом схватила ребенка и трижды ударила его головой об пол», - сообщили Городу55 в СКР по омской области.

На первых же допросах задержанная спокойно заявила, что таким образом она хотела отомстить отцу ребенка.

Отметим, что помимо убитого младенца у подозреваемой есть еще трехлетний ребенок, который проживает у родственников первого мужа.

Напомним, в данный момент по факту этого убийства возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия мать убитого младенца заключена под стражу. По УК РФ женщине грозит вплоть до пожизненного заключения.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Следственный комитет#Дети#Убийство#Василий Попов
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