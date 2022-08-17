Опасные самокаты, равнодушный Полежаев и фейковое отключение воды. Главное в Омске

Новость №2. Водопроводная. Массовое отключение всей воды, которым почти неделю пугали жителей Кировского и Советского округов, пошло не по плану. Оказалось, что работы получилось провести еще ночью, и к этому времени у коммунальщиков получилось набрать резерв воды. Но это еще не говорит о том, что отключения не будет.