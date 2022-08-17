Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах

К середине августа в Омске стало больше травмированных из-за самокатов. Как сообщили Городу55 в УМВД России по Омской области, на сегодняшний день в полиции зарегистрировано 162 обращения о получении травм при управлении электросамокатами. Это число пострадавших с начала года.
Всего неделю назад данные были совершенно иными: к 10 августа травмы получили только 108 человек. За неделю пострадавших оказалось больше почти на 50 человек.
Одним из последних пострадавших во время поездки на электросамокате стал 32-летний мужчина: он катался по улице Масленникова и упал с транспорта. В итоге омич серьезно разбил голову и попал в больницу.