Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах

К середине августа в Омске стало больше травмированных из-за самокатов. Как сообщили Городу55 в УМВД России по Омской области, на сегодняшний день в полиции зарегистрировано 162 обращения о получении травм при управлении электросамокатами. Это число пострадавших с начала года.