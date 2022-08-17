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Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах

Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах

Вчера, 17:29
Фото: 1MI

В Омске из-за самокатов пострадали больше 160 человек

За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.

К середине августа в Омске стало больше травмированных из-за самокатов. Как сообщили Городу55 в УМВД России по Омской области, на сегодняшний день в полиции зарегистрировано 162 обращения о получении травм при управлении электросамокатами. Это число пострадавших с начала года.

Всего неделю назад данные были совершенно иными: к 10 августа травмы получили только 108 человек. За неделю пострадавших оказалось больше почти на 50 человек.

Одним из последних пострадавших во время поездки на электросамокате стал 32-летний мужчина: он катался по улице Масленникова и упал с транспорта. В итоге омич серьезно разбил голову и попал в больницу.

#Ольга Акамова#Происшествия#Самокаты в законе#Новости#Омская область#Омск#Самокаты#Самокат#Травмы#Полиция
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